Kenia López felicita a Laura Itzel Castillo por titularidad de Secretaría y pide resultados para las mujeres

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que el éxito de la Secretaría de las Mujeres deberá medirse por su capacidad para generar mejores condiciones de vida para las mujeres mexicanas, luego del anuncio de que la senadora Laura Itzel Castillo asumirá la titularidad de la dependencia al concluir su encargo como presidenta del Senado de la República.
Durante una conferencia de prensa en San Lázaro, la legisladora deseó éxito a Castillo en su próxima responsabilidad, aunque señaló que los resultados de la dependencia deberán reflejarse en beneficios concretos para las mujeres del país.
“El éxito de la Secretaría de las Mujeres es necesariamente generar mejores condiciones para las mujeres en este país”, sostuvo.
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López Rabadán consideró que entre los principales retos de la nueva administración estará la obtención de mayores recursos presupuestales para atender las necesidades de las mujeres, así como la integración de equipos de trabajo con capacidad técnica y experiencia para diseñar e implementar políticas públicas eficaces.
Asimismo, planteó la necesidad de que los programas y acciones de apoyo a las mujeres se desarrollen de manera transversal en todas las áreas de gobierno y sin visiones ideológicas que limiten su alcance.
“Los objetivos deben ser lograr mayor presupuesto, rodearse de personas con capacidad técnica para dar resultados y transversalizar la ayuda para las mujeres sin visiones ideológicas”, enfatizó.
La legisladora señaló que la atención de los problemas que enfrentan las mujeres mexicanas requiere instituciones sólidas, recursos suficientes y políticas públicas que permitan reducir las brechas de desigualdad, ampliar las oportunidades de desarrollo y garantizar una vida libre de violencia.
Laura Itzel va a Secretaría de Mujeres
Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, asumirá la titularidad de la Secretaría de Mujeres.
Comentó que el nombramiento se hará oficial una vez que Castillo concluya sus labores a cargo de la Cámara alta, lo cual ocurrirá a finales de agosto y principios de septiembre, periodo que es en el cual se realiza la renovación en la titularidad del Senado.
“Ella está definiendo las fechas y mientras tanto eh sigue se sigue desarrollando todas las actividades de la secretaría, no están interrumpidas”, dijo.
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LMCT