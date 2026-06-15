¿Quién es Laura Itzel Castillo, nueva titular de la Secretaría de Mujeres?

Foto: La Razón (con material del FB de Laura Itzel Castillo)

Después de más de un mes sin definición de quién ocuparía la titularidad de la Secretaría de las Mujeres, tras la renuncia al cargo de Citlali Hernández, se anunció finalmente que aquella será encabezada por Laura Itzel Castillo.

Así lo anunció este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum, quien adelantó que Castillo Juárez se incorporará a esta Secretaría cuando terminen sus labores como presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

Laura Itzel Castillo Juárez. ı Foto: Facebook

¿Quién es Laura Itzel Castillo?

Laura Itzel Castillo Juárez es una arquitecta y política mexicana nacida en la Ciudad de México el 16 de noviembre de 1957. Es hija del ingeniero y dirigente histórico de la izquierda mexicana Heberto Castillo.

Estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y participó en proyectos como la construcción del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Al centro, Laura Itzel Castillo Juárez. ı Foto: Facebook

Su trayectoria política se ha desarrollado principalmente dentro de la izquierda mexicana. Fue integrante fundadora del Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Mexicano Socialista y el Partido de la Revolución Democrática.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos legislativos y administrativos, además de colaborar en gobiernos encabezados por figuras como Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador.

Laura Itzel Castillo Juárez. ı Foto: Facebook

Entre sus principales cargos destacan:

Representante en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (1991-1994).

Diputada federal plurinominal en la LVII Legislatura (1997-1999).

Delegada de Coyoacán (1999-2000).

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (2000-2005).

Secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda dentro del llamado “gobierno legítimo” de López Obrador (2006-2009).

Diputada federal en la LXI Legislatura (2009-2012).

Directora de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (2015-2018).

Consejera independiente de Petróleos Mexicanos (2020-2025).

En 2024 llegó al Senado de la República como integrante de la bancada de Morena, tras ser incluida en la lista de senadores plurinominales del partido.

Desde el 1 de septiembre de 2025 preside la Mesa Directiva del Senado durante el segundo año de la LXVI Legislatura.

Ahora, nombrada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se incorporará al Gabinete federal como titular de la Secretaría de Mujeres.

“Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las Mujeres al gobierno. Ella está definiendo las fechas y mientras tanto sigue se sigue desarrollando todas las actividades de la Secretaría, no están interrumpidas”, explicó la presidenta.

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