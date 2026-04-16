Morena nombra a Citlalli Hernández presidenta de su Comisión Nacional de Elecciones

Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, anunció este jueves que el Comité Ejecutivo Nacional del partido tomó la decisión de nombrar a Citlalli Hernández como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, de cara al proceso electoral de 2027, en el que se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, los congresos locales y los ayuntamientos de 30 entidades federativas.

“Informarles que tomamos la decisión de nombrar a Citlalli Hernández como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones”, declaró Alcalde en conferencia de prensa.

La dirigente morenista explicó que el acercamiento con Hernández se produjo desde semanas atrás. “Hace semanas ya tuvimos la oportunidad de hablar con Citlalli y le compartíamos nuestro interés de que pudiera ayudarnos en el Comité Ejecutivo Nacional en todo el proceso que viene”, señaló.

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Alcalde destacó la trayectoria de Citlalli Hernández dentro del movimiento, quien participó en tres procesos electorales anteriores desde la Secretaría General del partido, cargo desde el cual impulsó los acuerdos y alianzas con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En ese marco, precisó que una de las tareas inmediatas de la nueva presidenta de la comisión será darle seguimiento a la mesa de alianzas que ya fue instalada con esos partidos.

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FGR