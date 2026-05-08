PRD se suma a Sheinbaum en defensa de la soberanía mexicana

Al reconocer coincidencias con la Presidenta Claudia Sheinbaum en defensa de la soberanía nacional ante las amenazas de Estados Unidos de intervenir en México, el PRD llamó a construir un frente común contra la violencia y la delincuencia que afectan al país.

El Bloque Nacional de Partidos Locales del sol azteca, también exigió investigaciones firmes contra actores políticos señalados como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador morenista Enrique Inzunza Cázares, dentro del marco de las leyes mexicanas.

“México es un país de libertades, de igualdad, de democracia y de soberanía”, expresó el exalcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, uno de los líderes del perredismo local, tras reiterar que el país debe mantenerse unido frente a cualquier amenaza externa.

Avanza la extinción del PRD. ı Foto: larazondemexico

En el marco del 37 aniversario del PRD celebrado en Zacatecas, se refirió a las recientes declaraciones del presidente de EU, Donald Trump, y advirtió que cualquier intento de intervención extranjera violentaría la soberanía mexicana y pondría en riesgo la democracia del país.

Velázquez subrayó que, además de defender la soberanía nacional, el Estado mexicano debe fortalecer sus estrategias de seguridad para contener el crecimiento de la violencia y del crimen organizado.

Añadió que todos los sectores del país deben contribuir a la construcción de la paz y evitar que grupos delictivos continúen ocupando espacios de decisión política y social. En ese sentido, planteó que partidos e institutos electorales deben aplicar protocolos más estrictos en la selección de candidatos para impedir riesgos de infiltración criminal en futuros procesos electorales.

Además, Evodio Velázquez reconoció que algunos funcionarios hayan solicitado licencia para enfrentar los señalamientos y afirmó que el perredismo seguirá vigente como una fuerza política nacional.

Indicó que actualmente nueve partidos locales integran este bloque nacional, al que se han sumado otras expresiones políticas con origen perredista, aunque bajo distintas denominaciones. Dijo que durante el encuentro firmaron un compromiso para mantener viva la propuesta política de la Revolución Democrática y fortalecer una estructura nacional desde los estados.

Finalmente, afirmó que el perredismo continúa presente en la agenda pública nacional y adelantó que seguirán impulsando un frente político desde las entidades federativas, acompañado de movimientos sociales, liderazgos regionales y nuevas expresiones afines a los principios de la izquierda democrática.

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MSL