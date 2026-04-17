Sale Citlalli de Secretaría de las Mujeres para ir a Morena

Citlalli Hernández Mora presentó su renuncia a la Secretaría de las Mujeres para regresar al partido de Morena, a “ayudar” de cara a las elecciones de 2027.

Durante su conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer la salida de la ahora exfuncionaria, y relató que apenas el miércoles supo de la decisión de la morenista, quien se presentó en Palacio Nacional directamente a entregar su carta de renuncia. “Casi me voy de espaldas”, expresó la mandataria al hablar del momento.

Comentó que la actual presidenta nacional del partido guinda, Luisa María Alcalde, pidió la ayuda de Hernández para tareas dentro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en materia de alianzas, como lo hizo en las elecciones de 2024.

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El Dato: El PT saludó el nombramiento de Citlalli Hernández. En un comunicado, ratificó su voluntad de mantener la alianza con Morena y el PVEM, e hizo un llamado a la unidad.

“Ayer (miércoles), cuando me vino a ver, me dijeron: ‘La quiere ver’; ‘sí, claro’. Me dijo: ‘Quiero entregarle mi renuncia’, y casi me voy de espalda. Me dice: ‘No, es que hablé con Luisa María y quiero irles a ayudar al partido’. Entonces, pues ya les vamos a informar pronto quién va a tomar el (cargo). Ya es a partir del día de mañana”, contó.

La mandataria dijo mantener una opinión positiva de Citlalli Hernández por lo hecho al frente de la Secretaría de las Mujeres: “Yo, de Citlalli, pues es excepcional. Tengo la mejor opinión siempre de Citla. Es una joven brillante, trabajadora. En este año y medio repartió 25 millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres. Se modificó la Constitución. Estuvo trabajando con colectivos, atendiendo a víctimas. Llegó creo que a 500 Centros LIBRE o más. La Red de Tejedoras de la Patria, también, de manera excepcional, y es una mujer de mucha conexión, honesta, trabajadora”.

Comentó que aún no determina quién ocupará el cargo; sin embargo, confirmó que se tratará de una mujer: “Sí, tiene que ser mujer porque es la Secretaría de las Mujeres. Entonces, ya les voy a informar quién la va a sustituir”.

También aseguró que Hernández podrá regresar a ocupar un cargo en su administración: “Siempre decirle a Citla: que siempre tiene un espacio aquí en nuestro Gobierno y lo valiosa que es para el movimiento de la Cuarta Transformación”.

También descartó que la exsecretaria le haya expresado intenciones de contender por alguna gubernatura. En este contexto, la mandataria reiteró el llamado a que aquel servidor público que tenga intenciones de ser candidata o candidato en el próximo proceso electoral, deberá de dejar el cargo que actualmente ocupe.

LABOR ASIGNADA. Posteriormente, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, dio a conocer el nombramiento de Citlalli Hernández al frente de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, de cara a los comicios de 2027.

La lideresa partidista explicó que la designación de la exsecretaria general del partido responde a la necesidad de fortalecer la conducción del proceso interno y dar seguimiento puntual a la mesa de alianzas con los partidos aliados. Añadió que se trata de un perfil que venían considerando desde tiempo atrás.

“Ya le habíamos echado el ojo desde hace tiempo”, comentó, al destacar su experiencia en procesos electorales previos.

Por su parte, Citlalli Hernández coincidió en que la coalición se mantendrá y confió en que las diferencias se resolverán mediante el diálogo: “Vamos a ir en alianza con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde. Nos vamos a poner de acuerdo”.

Además, rechazó que su salida de la Secretaría de las Mujeres se haya dado de manera precipitada o desordenada, como se sugirió en algunos cuestionamientos.

“No fue desaseado” y explicó que la decisión fue reflexionada y comunicada previamente, aunque reconoció que los tiempos políticos suelen ser acelerados.

La dirigencia guinda reiteró que el proceso rumbo a 2027 ya está en marcha y que la prioridad será garantizar la unidad interna, consolidar las alianzas y respetar las reglas establecidas, con el objetivo de mantener la fuerza electoral del movimiento en todo el país.

ANTINEPOTISMO SIGUE. La dirigente nacional guinda aseguró que la alianza con el PVEM y el PT se mantiene firme; sin embargo, advirtió que Morena cuenta con lineamientos internos que deben respetarse sin excepción, particularmente en temas sensibles como la participación de familiares en candidaturas.

“Tenemos dos reglas importantes que ha aprobado nuestro Consejo Nacional, que tiene que ver con el tema de los familiares, y eso ya fue una decisión colectiva del Consejo Nacional, que tendríamos que respetar en todos los casos”, dijo Alcalde.

La dirigente llamó a sus aliados del Verde a “serenarse” frente a lo que calificó como “una intención mediática de tergiversar” la relación entre los partidos. Subrayó que tanto el PVEM como el PT “son nuestros aliados” y descartó cualquier escenario de ruptura, al enfatizar que la coalición ha sido clave para tener las dos terceras partes de legisladores en el Congreso, los triunfos electorales recientes y para la consolidación del proyecto político del movimiento.

Dejó en claro que la apuesta de su partido es mantener la unidad en todo el territorio nacional de cara al proceso electoral. “Nosotros desearíamos ir juntos en todo el país y en todas las entidades federativas”, afirmó, al remarcar que la construcción de candidaturas y acuerdos deberá darse bajo ese principio de coalición amplia.