¿Quién para la Secretaría de las Mujeres?

Como suele ocurrir en estos casos, apenas se conoció la salida del gabinete de Citlalli Hernández de inmediato empezaron a mencionarse perfiles de quienes podrían sucederla en la Secretaría de las Mujeres, cartera más que relevante. Baste recordar que fue creada justamente a iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha señalado en múltiples ocasiones que es tiempo de mujeres. Sin embargo, nos aseguran que entre los nombres que suenan está uno que podría concitar apoyos: se trata de Sasil de León Villard, quien, nos aseguran, se estaría colocando por encima de otras aspirantes no sólo por su posición como vicecoordinadora en el Senado, sino por su operación política y cercanía con el círculo presidencial, al grado de que —según versiones que no podrían desestimarse fácilmente— su eventual llegada tendría el aval directo de Claudia Sheinbaum, en una decisión que apunta más a control político que a simple relevo administrativo. Ahí el dato.

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