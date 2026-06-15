Fernández Noroña convive con la selección iraní durante su concentración en Tijuana

La concentración de la selección de Irán en Tijuana recibió una visita este fin de semana. El senador, Gerardo Fernández Noroña, acudió al campamento del conjunto asiático instalado en Baja California, donde convivió con jugadores, directivos e integrantes del cuerpo técnico antes de su presentación en la Copa Mundial de Futbol 2026.

La visita se realizó en las instalaciones del club Xolos de Tijuana, complejo que ha servido como base de entrenamiento para el representativo iraní durante su estancia en México. De acuerdo con el legislador, el encuentro fue una invitación por parte del equipo luego de saber que se encontraba en la ciudad.

Durante el recorrido, Fernández Noroña destacó la presencia de la selección iraní en la Copa del Mundo, aún en medio de todo el contexto político por el que atraviesa su país en el momento.

“Están haciendo una hazaña”, comentó el senador, al referirse a las circunstancias que rodean la participación del combinado asiático en la Copa del Mundo.

Gerardo Fernández Noroña durante su visita ı Foto: Facebook: Gerardo Fernández Noroña

La visita ocurrió durante una de las últimas sesiones de entrenamiento del conjunto en territorio mexicano antes de trasladarse a Los Ángeles, donde enfrentará a Nueva Zelanda en su primer compromiso dentro del Mundial 2026.

A través de fotografías y mensajes difundidos en redes sociales, se pudo constatar que el senador morenista acudió a observar el terreno de juego y dialogar con miembros de la delegación iraní en un ambiente de cordialidad.

Fernández Noroña criticó además a través de un en vivo en su página de Facebook, a los “comentócratas” que se dieron cuenta tarde de su visita al equipo iraní, quienes expresó “andan de rabioso”.

El senador también destacó la hospitalidad que, a su juicio, ha caracterizado la recepción de los mexicanos hacia la delegación iraní durante su estancia en Baja California.

De igual forma, en una de las publicaciones compartidas dijo que expresó el deseo de ver una final de la Copa del Mundo entre la Selección Mexicana y el equipo iraní a quien ha mostrado su apoyo.

Noroña ingresó al campo de la Selección de Irán en Tijuana



Contaba con una identificación, aunque no dijo si acompañaba a algún funcionario de la Cancillería



📹 @DaniSchvartzman pic.twitter.com/d1BROAbwly — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 14, 2026

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LMCT