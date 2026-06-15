Morena integra a Ariadna Montiel en Comisión de Elecciones; Manuel Zavala pasa a Secretaría de Organización

Morena integra a Ariadna Montiel y Citlalli Hernández en Comisión de Elecciones rumbo al 2027.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena anunció el fortalecimiento de su estructura interna con miras al proceso electoral de 2027, con la integración a la Comisión de Elecciones de Ariadna Montiel y Citlalli Hernández.

Además, la dirigencia partidista designó a Manuel Jesús Zavala Salazar, actual secretario de Movimientos Sociales, como delegado en funciones de secretario de Organización del Partido.

Nueva integración de la Comisión Nacional de Elecciones

La dirigencia del movimiento oficializó la integración de nuevos miembros a la Comisión Nacional de Elecciones. Este órgano es presidido por Citlalli Hernández Mora, quien resultó electa en el pasado Congreso Nacional.

A esta comisión se integraron de manera formal la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes; el secretario y delegado en funciones, Manuel Zavala, y el secretario de Finanzas, Óscar del Cueto García.

📰 El CEN de Morena comparte comunicado de prensa:



El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena informa del fortalecimiento de su estructura interna con miras al proceso electoral de 2027, para lo que designó a Manuel Jesús Zavala Salazar, actual secretario de Movimientos… pic.twitter.com/4xdQut37Qv — Morena (@PartidoMorenaMx) June 15, 2026

Funciones de la Secretaría de Organización

El partido detalló las responsabilidades específicas que recaen sobre el área que ahora encabeza Manuel Jesús Zavala Salazar para el desarrollo interno de la militancia.

“La Secretaría de Organización encabeza la movilización nacional, coordina y supervisa los trabajos territoriales, así como la estrategia electoral”, se precisó en un comunicado emitido por el CEN de Morena.

De igual forma, mantiene la atribución legal y administrativa sobre el control de sus miembros, al ser definida como “la responsable de las tareas de afiliación, credencialización, actualización y resguardo del padrón nacional de afiliados”.

Atribuciones de la Comisión Nacional de Elecciones

Por otra parte, el CEN de Morena detalló los alcances institucionales y las obligaciones operativas de la renovada Comisión Nacional de Elecciones dentro de la selección de perfiles.

Dicho órgano interno “se encarga de proponer al CEN las convocatorias y organizar los procesos electorales internos", según refiere el texto del partido.

Asimismo, sus integrantes tienen la función de recibir, analizar, valorar y calificar las solicitudes de quienes pretendan participar en las contiendas internas de la organización.

La Comisión Nacional de Elecciones también participa de manera directa en los procesos de insaculación y determina de forma interna la inclusión de los aspirantes en las encuestas oficiales.

Cuotas de género, inclusión y resguardo documental

El texto informativo del CEN de Morena estipuló que el órgano electoral interno ejecutará acciones para mantener el equilibrio político y la representación de grupos vulnerables en sus candidaturas.

La comisión “realiza ajustes para garantizar la paridad e inclusión de acciones afirmativas", además de que tiene la tarea de resguardar la documentación relacionada con los procesos electorales.

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JVR