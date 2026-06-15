Sheinbaum pide a la FIFA reflexionar sobre negocio del futbol

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sugirió a la FIFA reflexionar sobre el negocio que se ha hecho para disfrutar del futbol en el mundo, ante los elevados costos que hoy se pagan para poder ingresar a un partido en los estadios.

Al hablar de la hospitalidad que se ha mostrado en México como sede de este evento deportivo, refirió que el futbol debe fomentar la inclusión, mas no la división.

“Es un momento importante porque el futbol debe ser eso, no dividir, sino incluir. Por eso lo de los boletos tan caros, todo eso tiene que hacer reflexionar, incluso la FIFA. Porque está bien que seamos nosotros. Nadie dice que no deba ser un negocio. Pero el fútbol tiene que ser también otra cosa”, dijo Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa..

Al comentar que este deporte no sólo debería de ser visto como un negocio, sino también como espacio de encuentro, recordó que para ello su gobierno echó a andar el Mundial Social.

Respecto a los comentarios vertidos por el comentarista deportivo, Mauricio Ymay, quien llamó a usar tanquetas y otras tácticas para controlar las movilizaciones, la mandataria federal reiteró su negativa a cometer represión contra quienes protestan.

“Hay que buscar siempre el diálogo y, cuando hay otros intereses, pues también la contención, muy distinto contener a reprimir. Es muy distinto resistir, digamos, a golpear, a reprimir, a violar los derechos humanos. Y esa es la manera en que pensamos en México y además por nuestra historia”, dijo.

Aunque remarcó su rechazo a este tipo de declaraciones, comentó que es favorable que se abra el debate al respecto.

En otro punto, la Presidenta celebró el ánimo que se ha mostrado entre la población que ha salido a distintos espacios para disfrutar de los partidos gratuitamente.

“Quien no pueda pagar lo puede ver de manera gratuita. Pues eso ayuda muchísimo. Segundo, la inauguración y el triunfo de la selección pues ha dado mucho ánimo al pueblo, a la gente, que a todas y todos en México. Y hay pues mucho ambiente del mundial del Zócalo”, dijo Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

De acuerdos con las estimaciones del Gobierno Capitalino, las sedes que se habilitaron en las alcaldías registraron la asistencia de alrededor medio millón de personas.

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FGR