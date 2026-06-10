Sheinbaum recibe a Gianni Infantino y da bienvenida a la FIFA en Palacio Nacional

Un día antes del arranque de la Copa Mundial de Fútbol 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y la comitiva que le acompaña para el arranque de la justa deportiva internacional.
La tarde de este miércoles recibió en el recinto del Ejecutivo Federal al líder mundialista así como a federaciones y confederaciones, junto a quienes dio un recorrido por el inmueble.
“En Palacio Nacional, recibí al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como a representantes de federaciones y confederaciones, para darles la más cordial bienvenida a este gran país. Estamos en la víspera de la inauguración en México de la Copa Mundial de Fútbol 2026”, escribió en la red social X.
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Sheinbaum acompañó su publicación con un par de fotografías en las que se le observa caminando por los pasillos de Palacio Nacional y también echando un vistazo a la copa mundialista.
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cehr