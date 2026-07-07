Faltan más personas por detener en el caso de Roxana Guzmán, adelanta García Harfuch

Omar García Harfuch informó que ocho personas han sido detenidas por el asesinato de la periodista Roxana Guzmán y aseguró que aún faltan más implicados por capturar.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, advirtió que aún falta cumplimentar más órdenes de aprehensión contra personas involucradas en el asesinato de la periodista veracruzana Roxana Guzmán.

Durante la conferencia presidencial, el funcionario confirmó que hasta ahora se mantiene en ocho la cifra de presuntos involucrados directos en el crimen contra la comunicadora, de acuerdo con los reportes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sostuvo que el Gabinete de Seguridad mantiene coordinación con autoridades de Veracruz para esclarecer el crimen. ı Foto: Captura de video

“Lamentablemente, hay rastros de huesos donde la fiscalía ha mencionado que corresponden, lamentablemente, a la periodista. Se han cumplido ocho órdenes de aprehensión. Van ocho detenidos al momento con participación directa. Faltan más personas por detener“, declaró.

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El secretario sostuvo que el Gabinete de Seguridad mantiene coordinación con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, así como con la fiscalía estatal y la policía local para avanzar en las investigaciones.

Tras el caso de Roxana Guzmán, la presidenta reiteró el llamado a periodistas que enfrenten riesgos para solicitar protección ante la Secretaría de Gobernación. ı Foto: Captura de video

Tras este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a periodistas que enfrenten situaciones de riesgo para que se acerquen a la Secretaría de Gobernación (Segob) y puedan acceder a medidas de protección.

“Lamentablemente ocurrió este hecho para la periodista Roxana y lo que se hace es trabajar para detener a los responsables y pedirle a los periodistas que tienen alguna circunstancia en la que piensen que están en riesgo acercarse a la Secretaría de Gobernación para que se les dé todo el apoyo y la protección necesaria para realizar su trabajo", señaló.

Amnistía Internacional exige justicia y protección para periodistas

Amnistía Internacional (AI) afirmó que "cada periodista asesinada es una voz que se intenta silenciar“, al pronunciarse sobre el asesinato de Roxana Guzmán, cuyos restos fueron localizados tras haber sido reportada como desaparecida.

La comunicadora Roxana Guzmán. ı Foto: Especial.

La organización expresó su solidaridad con la familia, colegas y personas cercanas a la periodista, al tiempo que exigió verdad, justicia y reparación integral.

Asimismo, sostuvo que las autoridades tienen la obligación de realizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente y con perspectiva de género y derechos humanos, que permita identificar, procesar y sancionar tanto a los responsables materiales como a quienes ordenaron, facilitaron o encubrieron el crimen.

“Ningún ataque contra la prensa puede quedar en la impunidad”, enfatizó el organismo.

🚨 Amnistía Internacional condena el asesinato de la periodista Roxana Guzmán, cuyos restos fueron localizados tras haber sido reportada como desaparecida. Nos solidarizamos con su familia, colegas y seres queridos, y nos sumamos a la exigencia de verdad, justicia y reparación… — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) July 7, 2026

Amnistía Internacional advirtió que este asesinato ocurre en un contexto preocupante para la libertad de expresión en Veracruz, donde al menos tres periodistas han sido asesinados este año, por lo que consideró urgente una respuesta firme por parte del Estado mexicano y, en particular, del gobierno estatal.

También exigió a las autoridades de Veracruz fortalecer los mecanismos de prevención y protección para periodistas, investigar las causas estructurales que permiten este tipo de ataques y garantizar que hechos similares no se repitan.

Finalmente, la organización señaló que la violencia contra la prensa no solo vulnera los derechos de las víctimas directas, sino que también constituye un grave ataque al derecho de la sociedad a estar informada.

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