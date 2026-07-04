Confirman: restos sí son de la periodista Roxana Guzmán; fue asesinada

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el hallazgo sin vida de la periodista Roxana Guzmán, quien fue secuestrada por un grupo armado el pasado dos de junio, hecho por el cual, hasta ahora, se han cumplimentado ocho capturas.

La instancia precisó que los dictámenes periciales concluyeron tras realizarse un proceso de identificación que llevó a la confirmación científica de que los restos localizados durante las diligencias sí correspondían a la comunicadora.

El Dato: La maestra jubilada Irma Hernández fue asesinada en Álamo, Veracruz, el 24 de julio de 2025, por el Cártel Mafia Veracruzana, tras su negativa a pagar cobro de piso.

“Se estableció que los dictámenes periciales concluyeron el proceso de identificación y confirmaron de manera científica que los restos localizados durante las diligencias corresponden a la periodista, hecho que fortalece la investigación y las acciones emprendidas para el esclarecimiento de estos sucesos”, señaló la fiscalía.

Derivado de las investigaciones ministeriales, de gabinete y de los actos de inteligencia, a través de la Policía Ministerial, ejecutó ocho órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables de privación de la libertad y homicidio doloso calificado en agravio de la periodista.

Los detenidos son Javier Iván “N”, alias Delta 1; José del Carmen “N”, alias Delta 7 y Luis Arturo “N”, alias Delta 11 o El Pelón, por su presunta participación en la privación de la libertad de la víctima y, posteriormente, en complicidad con Karen Monserrat “N”, alias La Hiena, en el homicidio de la comunicadora.

4 policías municipales de Ixhuatlán fueron detenidos

Entre los detenidos se encuentran cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, incluyendo al comandante José “N”, alias Delta 7 y Delta 11, a quienes se les acusa de brindar recursos, alimentos y apoyo logístico de la organización criminal Grupo Sombra.

Roxana Guzmán Ramírez era fundadora y dueña del medio Pulso Informativo del Sureste, un portal de noticias digitales con sede en el municipio de Nanchital, en el sur de Veracruz, enfocado en la cobertura de temas sociales, políticos, comunitarios y de seguridad en la región. Fue privada de la libertad por un grupo armado que ingresó por la fuerza a su domicilio la mañana del 2 de junio pasado, lo cual fue grabado y difundido en redes sociales.

De acuerdo con el registro elaborado por la organización Artículo 19 desde el 2000 a la fecha, con el crimen cometido en contra de Roxana Berenice ya suman 177 periodistas asesinados en México; de ellos 12 fueron cometidos contra mujeres. En tanto, de ese total de homicidios, 34 fueron en el estado de Veracruz y cinco de ellos correspondieron a mujeres comunicadoras.

En una publicación para reportar el crimen, la organización periodística envió un mensaje de solidaridad a los deudos y señaló que este crimen constituye un ataque contra la prensa: “Expresamos nuestra solidaridad con su familia, personas cercanas y la comunidad periodística. Su asesinato constituye un grave ataque contra la libertad de expresión”.

En el mismo sentido, realizó un llamado para que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y la Fiscalía veracruzana se abstengan de difundir narrativas estigmatizantes en contra de Roxana Guzmán, ya que éstas representan un desvío de las investigaciones.

La organización informativa remarcó que ambas instancias deben “garantizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión”.

Asimismo, puntualizó que: “Es indispensable identificar y sancionar a todas las personas responsables, tanto materiales como intelectuales, así como garantizar verdad, justicia, reparación integral y medidas efectivas de no repetición”.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también condenó el asesinato y exigió que se mantengan las indagatorias.

Acusan “permisividad con el crimen” en esa entidad

| Por Claudia Arellano |

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, criticó la actuación del gobierno de Veracruz al señalar que existe opacidad y permisividad frente a la delincuencia, luego de pronunciarse sobre el caso de la periodista Roxana Guzmán Ramírez.

A través de sus redes sociales, el legislador calificó como “irresponsable” la forma en que las autoridades han actuado e informado sobre el caso, al tiempo que cuestionó el poco apoyo que se dio al secuestro de Roxana Guzmán.

“¡Qué manera tan irresponsable de actuar e informar! En Veracruz reinan la opacidad y la permisividad ante el crimen. ¿Se trata del caso de Roxana Guzmán?”, escribió el diputado.

El diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI ı Foto: Cuartoscuro

Moreira Valdez aseguró que la entidad enfrenta una crisis institucional y responsabilizó a la administración estatal de gobernar con “frivolidad, populismo y prejuicios”, al considerar que ello ha debilitado la capacidad de respuesta frente a la inseguridad: “Veracruz es una entidad sin instituciones sólidas, gobernada desde la frivolidad, el populismo y los prejuicios”.

El priista también lanzó críticas contra el partido gobernante al afirmar que “Morena es una tragedia”, en referencia a la situación política y de seguridad que, a su juicio, prevalece en la entidad.

Las declaraciones del coordinador parlamentario se producen en medio del debate sobre la atención de casos de desaparición y la actuación de las autoridades estatales en Veracruz, tema que ha generado cuestionamientos por parte de actores políticos y organizaciones civiles.