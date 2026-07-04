Acusan “permisividad con el crimen” en esa entidad

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, criticó la actuación del gobierno de Veracruz al señalar que existe opacidad y permisividad frente a la delincuencia, luego de pronunciarse sobre el caso de la periodista Roxana Guzmán Ramírez.

A través de sus redes sociales, el legislador calificó como “irresponsable” la forma en que las autoridades han actuado e informado sobre el caso, al tiempo que cuestionó el poco apoyo que se dio al secuestro de Roxana Guzmán.

“¡Qué manera tan irresponsable de actuar e informar! En Veracruz reinan la opacidad y la permisividad ante el crimen. ¿Se trata del caso de Roxana Guzmán?”, escribió el diputado.

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Moreira Valdez aseguró que la entidad enfrenta una crisis institucional y responsabilizó a la administración estatal de gobernar con “frivolidad, populismo y prejuicios”, al considerar que ello ha debilitado la capacidad de respuesta frente a la inseguridad: “Veracruz es una entidad sin instituciones sólidas, gobernada desde la frivolidad, el populismo y los prejuicios”.

El priista también lanzó críticas contra el partido gobernante al afirmar que “Morena es una tragedia”, en referencia a la situación política y de seguridad que, a su juicio, prevalece en la entidad.

Las declaraciones del coordinador parlamentario se producen en medio del debate sobre la atención de casos de desaparición y la actuación de las autoridades estatales en Veracruz, tema que ha generado cuestionamientos por parte de actores políticos y organizaciones civiles.