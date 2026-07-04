La bienvenida a Inglaterra

Y los que llegaron ayer a su hotel en la Ciudad de México de cara al partido del próximo domingo contra el Tri fueron los seleccionados de Inglaterra. Fueron recibidos con abucheos y rechiflas y también con gritos de ¡México-México! —aunque también hay reportes de que llegaron al ritmo de la marimba interpretando una canción de Los Beatles—. Vaya efervescencia que ha desatado el hecho de que el Tri se encuentre ya en el quinto partido y con la posibilidad de pasar a una instancia posterior. Los aficionados, nos comentan, están haciendo su parte, aunque ayer, a diferencia de lo que ocurrió con el combinado ecuatoriano, sí se encontraron con un dispositivo de seguridad colocado en torno al hotel en el que se hospedarán los ingleses en Santa Fe. Por cierto que la llegada de los británicos no recibió tanta atención mediática como el merequetengue que provocó la filtración de que el partido podría moverse al horario de las 12:00 del día. Que si sí, que si no, que si afectaba, que si la tormenta eléctrica… Al final todo quedó como estaba previsto y el partido se jugará a las 18:00 horas. Uf.