Protección Civil prevé lluvias intensas en cuatro estados del país

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó a la población de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco por el pronóstico de lluvias intensas de 75 a 150 milímetros para este martes, además de oleaje elevado en costas del Pacífico mexicano, esto de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llamó a habitantes de zonas de riesgo a reforzar medidas preventivas para proteger su integridad, bienes y viviendas ante las precipitaciones previstas para este 7 de julio.

Otras ocho entidades tendrán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros. El pronóstico incluye a Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, alcanzarán a Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

#Lluvias y #Chubascos, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de 30 a 50 km/h, se pronostican para entidades del norte, sur y sureste de #México, así como la #PenínsulaDeYucatán, durante las primeras horas de la tarde ⬇️ pic.twitter.com/QDQunaDCQQ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 7, 2026

También habrá incremento del oleaje, con alturas de 1.0 a 2.0 metros en la costa occidental de la península de Baja California, así como en los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Ante el riesgo de inundaciones urbanas, la CNPC pidió a la ciudadanía colaborar con la limpieza del entorno inmediato. La dependencia llamó a “no arrojar desechos en la vía pública”, barrer el frente de las viviendas y mantener coladeras libres de hojarasca o escombros.

Durante las lluvias, Protección Civil exhortó a evitar zonas anegadas, ríos, arroyos y vados. La recomendación aplica para peatones y automovilistas, debido a que la corriente puede arrastrar personas o vehículos.

Quienes habiten o visiten las franjas costeras bajo alerta deben alejarse de playas, malecones y rompeolas, además de suspender actividades recreativas en el mar y atender los avisos de las autoridades estatales y municipales.

#ComunicadoCNPC📄



CNPC alerta a la población por pronóstico de lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabascohttps://t.co/YxTP23xNbZ pic.twitter.com/Tgm2Hu5Sgw — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 7, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT