Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 7 y 8 de julio

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 7 y miércoles 8 de julio en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Sandía: $9.80 el kilo

Limón con semilla: $24.80 el kilo

Jitomate huaje / saladette: $14.80 el kilo

Piña gota de miel: $16.80 el kilo

Manzana Red en bolsa: $32.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Papaya: $26.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Naranja: $29.80 el kilo

Durazno prisco: $59.80 el kilo

Cereza: $89.80 el kilo

Zanahoria: $16.80 el kilo

Col blanca: $21.80 el kilo

Chile serrano: $39.80 el kilo

Brócoli: $48.80 el kilo

Champiñón blanco a granel: $89.90 el kilo

Verduras frecas ı Foto: Pixabay

Ofertas en carnes y pescados

Pollo entero fresco: $35.90 el kilo

Molida de res 80/20: $108.00 el kilo

Pierna de cerdo con hueso congelada: $56.00 el kilo

Huevo blanco Precíssimo 30 piezas: $57.50 el paquete

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $158.90 el kilo

Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s charola: $173.90 el kilo

Milanesa de cerdo fresca: $94.90 el kilo

Pulpa de cerdo en trozo o trocitos: $94.00 el kilo

Alas de pollo enchilada: $74.90 el kilo

Chuleta de cerdo: $99.00 el kilo

En la compra de un kilo de filete de pechuga de pollo o milanesa de pollo Bachoco llévate gratis 2 estuches de huevo Bachoco 12 piezas

Toda la línea Dolores: 25% de descuento

Filete de mojarra de granja congelado: $99.90 el kilo

Camarón chico sin cabeza: $199.00 el kilo

Camarón coctelero chico congelado: $139.00 el kilo

Combinado de marisco: $109.00 el kilo

Sierra: $79.90 el kilo

T-bone de res Rancho Don Francisco selecta: $329.90 el kilo

Top Sirloin de res palomilla Rancho Don Francisco Selecta: $269.90 el kilo

Diezmillo de res sin hueso Rancho Don Francisco Selecta: $249.90 el kilo

Ofertas Soriana del 7 y 8 de julio ı Foto: Soriana

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