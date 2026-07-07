Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 7 y 8 de julio

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 7 y miércoles 8 de julio en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
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¡Aprovecha las mejores ofertas!
‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 7 y 8 de julio
Ofertas en frutas y verduras
- Sandía: $9.80 el kilo
- Limón con semilla: $24.80 el kilo
- Jitomate huaje / saladette: $14.80 el kilo
- Piña gota de miel: $16.80 el kilo
- Manzana Red en bolsa: $32.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Papaya: $26.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Naranja: $29.80 el kilo
- Durazno prisco: $59.80 el kilo
- Cereza: $89.80 el kilo
- Zanahoria: $16.80 el kilo
- Col blanca: $21.80 el kilo
- Chile serrano: $39.80 el kilo
- Brócoli: $48.80 el kilo
- Champiñón blanco a granel: $89.90 el kilo
Ofertas en carnes y pescados
- Pollo entero fresco: $35.90 el kilo
- Molida de res 80/20: $108.00 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso congelada: $56.00 el kilo
- Huevo blanco Precíssimo 30 piezas: $57.50 el paquete
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $158.90 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s charola: $173.90 el kilo
- Milanesa de cerdo fresca: $94.90 el kilo
- Pulpa de cerdo en trozo o trocitos: $94.00 el kilo
- Alas de pollo enchilada: $74.90 el kilo
- Chuleta de cerdo: $99.00 el kilo
- En la compra de un kilo de filete de pechuga de pollo o milanesa de pollo Bachoco llévate gratis 2 estuches de huevo Bachoco 12 piezas
- Toda la línea Dolores: 25% de descuento
- Filete de mojarra de granja congelado: $99.90 el kilo
- Camarón chico sin cabeza: $199.00 el kilo
- Camarón coctelero chico congelado: $139.00 el kilo
- Combinado de marisco: $109.00 el kilo
- Sierra: $79.90 el kilo
- T-bone de res Rancho Don Francisco selecta: $329.90 el kilo
- Top Sirloin de res palomilla Rancho Don Francisco Selecta: $269.90 el kilo
- Diezmillo de res sin hueso Rancho Don Francisco Selecta: $249.90 el kilo
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LMCT
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