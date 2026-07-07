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Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 7 y 8 de julio

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: Pexels
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 7 y miércoles 8 de julio en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

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‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 7 y 8 de julio

Ofertas en frutas y verduras

  • Sandía: $9.80 el kilo
  • Limón con semilla: $24.80 el kilo
  • Jitomate huaje / saladette: $14.80 el kilo
  • Piña gota de miel: $16.80 el kilo
  • Manzana Red en bolsa: $32.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Papaya: $26.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Naranja: $29.80 el kilo
  • Durazno prisco: $59.80 el kilo
  • Cereza: $89.80 el kilo
  • Zanahoria: $16.80 el kilo
  • Col blanca: $21.80 el kilo
  • Chile serrano: $39.80 el kilo
  • Brócoli: $48.80 el kilo
  • Champiñón blanco a granel: $89.90 el kilo
Verduras frecas
Verduras frecas ı Foto: Pixabay

Ofertas en carnes y pescados

  • Pollo entero fresco: $35.90 el kilo
  • Molida de res 80/20: $108.00 el kilo
  • Pierna de cerdo con hueso congelada: $56.00 el kilo
  • Huevo blanco Precíssimo 30 piezas: $57.50 el paquete
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $158.90 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s charola: $173.90 el kilo
  • Milanesa de cerdo fresca: $94.90 el kilo
  • Pulpa de cerdo en trozo o trocitos: $94.00 el kilo
  • Alas de pollo enchilada: $74.90 el kilo
  • Chuleta de cerdo: $99.00 el kilo
  • En la compra de un kilo de filete de pechuga de pollo o milanesa de pollo Bachoco llévate gratis 2 estuches de huevo Bachoco 12 piezas
  • Toda la línea Dolores: 25% de descuento
  • Filete de mojarra de granja congelado: $99.90 el kilo
  • Camarón chico sin cabeza: $199.00 el kilo
  • Camarón coctelero chico congelado: $139.00 el kilo
  • Combinado de marisco: $109.00 el kilo
  • Sierra: $79.90 el kilo
  • T-bone de res Rancho Don Francisco selecta: $329.90 el kilo
  • Top Sirloin de res palomilla Rancho Don Francisco Selecta: $269.90 el kilo
  • Diezmillo de res sin hueso Rancho Don Francisco Selecta: $249.90 el kilo
Ofertas Soriana del 7 y 8 de julio
Ofertas Soriana del 7 y 8 de julio ı Foto: Soriana

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