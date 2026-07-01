Falso, que el T-MEC se acabe; se mantendrá hasta 2036: Luisa María Alcalde

Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia, en conferencia "Derecho de Réplica", el 1 de julio de 2026.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, tildó como falsas las afirmaciones que aseguran la conclusión del T-MEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, luego de que el gobierno de Donald Trump optó por no firmar su continuidad.

Al encabezar la quinta edición de la conferencia “Derecho de Réplica”, desde Palacio Nacional, consideró que se han hecho publicaciones “engañosas” en medios de comunicación, al sostener en notas que el gobierno de Estados Unidos no renovó el convenio trilateral.

Subrayó que el T-MEC seguirá vigente hasta 2036, ya que el hecho de que Estados Unidos no suscribiera la prórroga no significa su suspensión inmediata, sino que ahora se entrará a un proceso de revisiones anuales, ya que esto lo determina así el propio tratado.

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“La afirmación de que Estados Unidos decidió no renovar su acuerdo comercial del T-MEC con México y Canadá es falso. El tratado sigue vigente hasta 2036 y se va a entrar a un proceso en donde las revisiones son anuales y esto está establecido en el propio tratado. El tratado tiene distintas posibilidades; si una de las partes decide ya no formar parte del tratado, debe avisarlo con 6 meses de anticipación. Cualquiera de las tres partes puede hacerlo”, comentó.

T-MEC, tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. ı Foto: Especial

Tren Maya no supera expectativas durante Mundial

Por otra parte, el general Manuel Jaime Ramírez Camacho, nuevo director del Tren Maya, afirmó que esta obra no ha conseguido superar las expectativas de visitantes que tenían contempladas para esta época mundialista en México.

Comentó que esto se debe a que los turistas regularmente viajan en grupos y estos sólo adquieren determinadas experiencias y condiciones, en las que ahora se analiza trabajar para incrementar la demanda del servicio turístico que se ofrece al sureste del país.

“No se ha tenido la afluencia que se esperaba tener. En el caso del tren de pasajeros también hemos notado eso, hasta el momento no hemos tenido esa cantidad que posiblemente se estimaba tener. Es probable que, una vez que terminen los partidos del Mundial o los partidos que las personas hayan contemplado ver, se desplacen a la Península y puedan visitar los diferentes atractivos que tiene, y entre ellos visitar y subirse al Tren Maya”, dijo.

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cehr