México y Perú acuerdan restablecer relaciones diplomáticas: SRE

Los gobiernos de México y Perú acordaron la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países, luego de que el país sudamericano las rompiera en noviembre de 2025.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ambos países retomarán las relaciones diplomáticas este viernes, reafirmando su respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

“Los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de la República del Perú, considerando los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen a México y al Perú, acordaron, en esta fecha, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados”, se lee en el documento.

Perú y México comenzaron a distanciarse luego que el 7 de diciembre de 2022 el Congreso peruano destituyó al entonces Mandatario Pedro Castillo (2021-2022) quien fue encarcelado tras intentar cerrar sin éxito el Legislativo, liderado por el partido de Fujimori, que lo investigaba por presuntos actos de corrupción.

A fines de 2022, la esposa de Castillo y sus dos menores hijos recibieron asilo en la embajada mexicana en Lima y luego viajaron a México donde viven.

Desde esa fecha el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y luego Claudia Sheinbaum solicitaron varias veces la liberación de Castillo.

La detención de Castillo gatilló diversas protestas que dejaron 50 manifestantes muertos en medio de una represión de la fuerza pública bajo el Gobierno de la entonces Presidenta Dina Boluarte (2022-2025) , quien gobernó con el apoyo del partido de Fujimori y otros grupos que la salvaron de varios intentos de destitución.

Las relaciones entre Perú y México se rompieron en noviembre de 2025 por decisión de Perú luego que una exprimera Ministra peruana de Castillo, Betssy Chávez, obtuvo asilo diplomático tras refugiarse en la embajada de México en Lima.

Poco después, Castillo y Chávez fueron condenados a 11 años de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión.

Castillo ha apelado la sentencia, pero sigue investigado por otros casos de corrupción.

Apenas el 9 de julio, la entonces Presidenta electa de Perú Keiko Fujimori indicó que tenía “toda la intención” de retomar las relaciones rotas con México.

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FGR