Gino Segura pide licencia en Senado para fortalecer 4T en Quintana Roo.

El senador Gino Segura, representante de Quintana Roo, dejará su escaño en el Congreso de la Unión a partir del 25 de junio. Su objetivo es dedicarse de lleno a la organización y fortalecimiento territorial de la Cuarta Transformación en su estado natal. Esta decisión, anunciada hoy, marca un cambio significativo en su trayectoria política.

La solicitud de licencia por tiempo indefinido fue presentada ante la Comisión Permanente, confirmando su compromiso con el proyecto de transformación nacional y el bienestar de las familias quintanarroenses.

Su determinación surge de la convicción

Segura explicó que su determinación surge de la convicción de seguir sirviendo a la ciudadanía desde el territorio. Atiende así un llamado para robustecer la estructura del movimiento en Quintana Roo, en línea con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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“Desde el primer día que asumí el cargo de senador, hice el compromiso de servir a México y a Quintana Roo con absoluta convicción”, afirmó Segura. “Hoy, atendiendo esa misma responsabilidad y por petición del pueblo, he decidido regresar a mi tierra para sumarme de tiempo completo a las tareas de organización y fortalecimiento territorial de nuestro movimiento“. Esta declaración subraya su enfoque en la cercanía con la base social.

Durante su gestión en el Senado, Gino Segura impulsó diversas iniciativas y reformas. Estas estuvieron orientadas a potenciar el desarrollo económico, turístico y social del país, siempre manteniendo una agenda atenta a las necesidades específicas de Quintana Roo, un estado clave para el turismo nacional.

Su labor legislativa incluyó propuestas para mejorar la infraestructura y los servicios en la región, buscando un impacto directo en la calidad de vida de sus habitantes. Este enfoque territorial es ahora el pilar de su nueva encomienda.

La salida de Segura del Senado se interpreta en el contexto de la consolidación del "Segundo Piso de la Cuarta Transformación“, una fase que busca profundizar los cambios iniciados por la administración actual. Su rol será clave en la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación y Soberanía Nacional en Quintana Roo.

El legislador reiteró que esta nueva etapa representa una oportunidad para seguir construyendo, desde el territorio y junto a la ciudadanía, un Quintana Roo más justo, próspero y con mayores oportunidades para todas y todos.

“Seguiré trabajando con la misma convicción, cercanía y compromiso que me han guiado a lo largo de mi vida pública", aseguró Segura. “La transformación continúa y requiere del esfuerzo, la organización y la participación de todas y todos”.

Finalmente, Gino Segura agradeció la confianza depositada por el pueblo quintanarroense y refrendó su compromiso de continuar contribuyendo al fortalecimiento del movimiento y a la construcción de un mejor futuro para Quintana Roo y México. Su movimiento hacia el trabajo territorial refuerza la estrategia de la 4T de mantener una base sólida en los estados.

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JVR