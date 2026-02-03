Michelle Bachelet va por la Secretaría General de la ONU

Los gobiernos de México, Brasil y Chile formalizaron ayer la candidatura de Michelle Bachelet Jeria para ocupar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en un movimiento que busca posicionar a América Latina y el Caribe en el liderazgo del principal organismo multilateral del mundo.

En una declaración conjunta, los tres países subrayaron la trayectoria política, diplomática y multilateral de la exmandataria chilena como el principal respaldo de su postulación. Destacaron su experiencia en cargos de alto nivel dentro del sistema de Naciones Unidas y su compromiso con los valores fundacionales de la organización, como el diálogo, la cooperación internacional y la defensa de los derechos humanos.

El Tip: Otros candidatos son: la exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan, y el director de la OIEA, el argentino Rafael Grossi.

Bachelet fue presidenta de Chile en dos periodos, de 2006 a 2010 y de 2014 a 2018. Posteriormente, se desempeñó como directora ejecutiva de ONU Mujeres entre 2010 y 2013, y como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2018 a 2022. De acuerdo con el comunicado oficial, estas responsabilidades consolidan su perfil como una figura con legitimidad internacional y capacidad para enfrentar escenarios políticos complejos.

Los gobiernos firmantes señalaron que la exjefa de Estado cuenta con reconocida habilidad para facilitar el diálogo y construir consensos, cualidades que consideran esenciales para encabezar la Secretaría General en un contexto internacional marcado por conflictos, crisis humanitarias y desafíos globales.

2 periodos de presidencia en Chile tuvo Bachelet

“La postulación de Michelle Bachelet representa una oportunidad para dotar a la ONU de un liderazgo con probada experiencia, legitimidad internacional y vocación de servicio público”, afirmaron México, Brasil y Chile, al expresar su convicción de que su liderazgo contribuiría al pleno cumplimiento de los propósitos y principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó la inscripción formal de la candidatura y destacó que Bachelet ya cuenta con el respaldo de los dos países más poblados de América Latina. Desde el palacio de La Moneda, el mandatario sostuvo que la nominación expresa una aspiración compartida para que la región tenga un papel más activo en la construcción de soluciones colectivas frente a los desafíos globales.

Boric agregó que el sistema internacional “puede y debe” responder con mayor eficacia, urgencia y legitimidad a los problemas del mundo actual. La elección para suceder a António Guterres, cuyo mandato concluye a finales de 2026, se llevará a cabo a finales del próximo año y se anticipa competida, con otros aspirantes provenientes de América Latina y distintas regiones.