Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet

Este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con Michelle Bachelet, a quien desde el año pasado se ha apoyado como una de las propuestas para ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas, motivo por el cual se realizó tal visita.

En redes sociales, la mandataria federal compartió una fotografía junto a la dos veces expresidenta de Chile y a quien reconoció por promover la paz.

En su publicación no ahondó en los detalles abordados en el encuentro.

“Recibí a Michelle Bachelet. Una mujer brillante, dos veces presidenta de Chile, promotora de la paz con desarrollo y justicia. Hace unos meses anunciamos nuestro apoyo para que ella presida la Secretaría General de Naciones Unidas”, dijo.

Recibí a Michelle Bachelet. Una mujer brillante, dos veces presidenta de Chile, promotora de la paz con desarrollo y justicia. Hace unos meses anunciamos nuestro apoyo para que ella presida la Secretaría General de Naciones Unidas. pic.twitter.com/cL4YD6BMnw — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 15, 2026

Previamente, la también exalta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostuvo una conversación con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, quien dijo haber intercambiado posturas sobre los desafíos que se advierten en el contexto internacional, así como el papel que la ONU debe de asumir.

“El encuentro se realizó en el marco del respaldo de México a su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, impulsada junto con Brasil, como parte de la convicción de nuestro país de fortalecer un multilateralismo con liderazgo, experiencia y apego al derecho internacional, orientado siempre a la paz y al bienestar de los pueblos”, informó la cancillería mexicana.

📸 Esta mañana, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una reunión con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet (@mbachelet), para intercambiar puntos de vista sobre los desafíos de la agenda multilateral y el papel de la ONU en el contexto internacional actual.… pic.twitter.com/yeZY5sjkqK — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 15, 2026

Michelle Bachelet cuenta con una amplia trayectoria en organismos internacionales y en materia de derechos humanos. Además de haber gobernado Chile en dos periodos distintos, también encabezó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022, cargo desde el cual participó en discusiones sobre crisis humanitarias, migración y protección de garantías fundamentales.

El respaldo expresado por México y Brasil a su posible candidatura también ha sido interpretado como un intento por fortalecer la presencia latinoamericana dentro de la estructura de la ONU, particularmente ante el próximo relevo que eventualmente deberá darse en la Secretaría General del organismo internacional.

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MSL