‘Morena defendió lo indefendible’: Marko Cortés tras entrega de exsecretario de Seguridad

El senador panista Marko Cortés acusó a Morena y al gobierno federal de guardar silencio frente al avance de las investigaciones en Estados Unidos contra exfuncionarios de Sinaloa, luego de que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, se entregara y quedará bajo custodia de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Cortés afirmó que “mientras en Estados Unidos avanzan las investigaciones y detienen a funcionarios ligados al entorno de Rubén Rocha Moya, en México, Morena sigue defendiendo lo indefendible”.

El legislador recordó que, tras las acusaciones contra funcionarios sinaloenses, integrantes del oficialismo “primero dijeron que no había pruebas; después, que era un ataque político y ahora guardan silencio”.

“Ya hay exfuncionarios morenistas bajo custodia de autoridades estadounidenses y el gobierno federal sigue volteando hacia otro lado”, sostuvo el senador panista.

Cortés también pidió que las investigaciones alcancen a otros servidores públicos presuntamente relacionados con grupos criminales.

“Por el bien de México y para evitar que el crimen organizado se vuelva a inmiscuirse en los procesos electorales, esperamos que muy pronto existan denuncias formales contra otros servidores públicos coludidos con el crimen organizado”, señaló.

Mientras en Estados Unidos avanzan las investigaciones y detienen a funcionarios ligados al entorno de Rubén Rocha Moya, en México Morena sigue defendiendo lo indefendible.



Primero dijeron que no había pruebas; después, que era un ataque político y ahora guardan silencio.



Ya… — Marko Cortés (@MarkoCortes) May 15, 2026

Las declaraciones del senador ocurren después de que trascendiera que Gerardo Mérida Sánchez habría ingresado a territorio estadounidense el pasado 11 de mayo a través de Hermosillo, Sonora, como parte de las indagatorias que autoridades de ese país mantienen sobre presuntos nexos entre funcionarios sinaloenses y organizaciones criminales.

En los últimos meses, distintos actores políticos han cuestionado la estrategia de seguridad del gobierno estatal encabezado por Rubén Rocha Moya, particularmente tras hechos de violencia registrados en la entidad y las acusaciones surgidas desde Estados Unidos contra personas cercanas a administraciones locales.

Hasta ahora, ni el gobierno federal ni autoridades de Sinaloa han emitido un posicionamiento amplio sobre las declaraciones de Marko Cortés o sobre el avance de las investigaciones en Estados Unidos relacionadas con Gerardo Mérida Sánchez.

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MSL