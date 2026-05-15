En Campeche, Sheinbaum inaugura planta pasteurizadora de leche que beneficia a 200 mil personas

Como parte del Plan Campeche, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró la Planta Pasteurizadora de Leche para el Bienestar, la cual beneficiará a 200 mil personas de Campeche, Yucatán y Tabasco, así como a 877 productores de la entidad, la cual tuvo una inversión de 130 millones de pesos (mdp) y tiene la capacidad de producir 100 mil litros diarios de leche.

“Entre todos armamos este proyecto, es apoyo a los productores de leche. Ya dijeron aquí que son 877 productores que se les dieron los insumos, se produce la leche y se compra a 11.50 el litro, es decir, se garantiza el precio. Con eso se tiene para vivir, no solamente se produce leche para las niñas y niños de México, sino que además se apoya a los productores, se genera bienestar; así que es un círculo virtuoso”, informó desde Campeche.

La Jefa del Ejecutivo Federal detalló que Leche para el Bienestar beneficia a 7.5 millones de personas en el país con leche a mitad de precio, además de que se producen alrededor de 750 millones de litros en el país, de los cuales Campeche aporta 48 millones de litros; después del abandono que vivió la entidad con los gobiernos neoliberales que descuidaron la producción y empezaron a importar alimentos.

“Esto es parte de la Cuarta Transformación de la vida pública, como decía, es un gobierno que piensa en el pueblo, que trabaja por el pueblo y que sabe que llegamos gracias al pueblo de México y que nunca lo vamos a traicionar. Esa es la Cuarta Transformación de la vida pública y además, si ustedes ven esta fábrica de leche es lo más moderno que pueden ver en todo México, esa es la Cuarta Transformación de la vida pública. Me da mucho gusto estar con ustedes, no se les olvide: es honestidad, amor al pueblo y a la patria”, agregó.

La mandataria anunció que todos los estudiantes universitarios de Campeche tendrán acceso a la Beca Gertrudis Bocanegra, como en Michoacán y Chiapas. Con ello, en el estado se garantiza el derecho a la educación, desde la primaria con la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares y con el apoyo mensual para alumnas y alumnos de secundaria; con la Beca Benito Juárez para preparatoria; y ahora con este nuevo apoyo económico para la Educación Superior.

¡Día histórico para la autosuficiencia lechera de México!



Bajo la visión de la Presidenta @Claudiashein de impulsar obras que generen bienestar y fortalezcan el campo, nuestra Secretaria @columbalopezg acompañó la inauguración de la nueva planta pasteurizadora de… pic.twitter.com/ienRXFwEkP — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) May 15, 2026

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, destacó que desde 1985 no se renovaba ni construía una planta de estas características en México, que en Campeche generará 450 empleos directos e incluye un componente ambiental con el tratamiento de más de 200 mil litros de agua para la región y planes para energías renovables.

El director general de Leche para el Bienestar, Antonio Talamantes Geraldo, agradeció a la Presidenta de México por impulsar este programa que busca garantizar la soberanía alimentaria en el país y que se traduce en justicia social, porque representa empleo, bienestar y reconocimiento para las y los productores de la región.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, reconoció la visión de la Jefa del Poder Ejecutivo Federal al desarrollar una Planta Pasteurizadora de Leche que no solo va a suministrar de este alimento a otros, sino que permite pensar en la exportación en un futuro.

La beneficiaria del Programa de Abasto Social Productor, Alma Rosa Cen Romero, reconoció que con acciones como esta se resuelven problemas de comercialización que padecían los productores de leche y que se complementa con otros programas como las Escuelas de Campo, donde reciben acompañamiento técnico y capacitación para la preparación de alimentos.

Hoy asistimos a la inauguración de la nueva planta pasteurizadora de @LecheBienestar en Campeche, una obra histórica que forma parte del #PlanCampeche y representa un paso firme hacia la autosuficiencia alimentaria de México.



Única en su tipo en América Latina, esta planta… pic.twitter.com/EaiXiqow2K — Columba López (@columbalopezg) May 15, 2026

El Plan Campeche contempla una inversión de mil 200 mdp y esta obra forma parte del compromiso 67 del Gobierno de México, aunado a que abona a la meta de Leche para el Bienestar, de atender a 10 millones de derechohabientes —principalmente de zonas de alta marginación— en 2030.

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JVR