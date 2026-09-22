Águila Alta deja primeros resultados en operativo México-EU

El Ejército mexicano neutralizó cinco drones vinculados con actividades de grupos criminales durante una operación coordinada con Estados Unidos en la frontera entre Tijuana y San Diego. El despliegue también dejó una persona detenida y el aseguramiento de un arma de fuego, cargadores y cartuchos.

La Operación Binacional “Águila Alta” se mantuvo activa del 7 al 21 de septiembre con el objetivo de detectar aeronaves comerciales que organizaciones delictivas utilizan para apoyar el tráfico de drogas y personas entre ambos países, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

Uno de los aparatos mostró el alcance de la coordinación transfronteriza. Autoridades estadounidenses lo detectaron de su lado de la línea divisoria antes de que cruzara hacia México, donde personal militar lo inhabilitó a partir del intercambio de información con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés).

Tras las acciones, la persona capturada y los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica y realizarán las investigaciones y peritajes correspondientes.

Autoridades de México y Estados Unidos revisaron este martes los resultados del operativo en una reunión encabezada por el comandante de la Segunda Zona Militar, con sede en Tijuana. El encuentro formó parte de los mecanismos de cooperación establecidos dentro del Grupo Bilateral de Implementación entre ambos gobiernos.

Defensa sostuvo que “Águila Alta” permitió disuadir actividades de grupos delincuenciales en la frontera común. La dependencia también señaló que el despliegue fortaleció los protocolos de comunicación y el intercambio de información entre las instituciones participantes.

Con esta operación, los dos países centraron parte de su cooperación fronteriza en una herramienta que las organizaciones criminales han incorporado a sus actividades ilícitas. De acuerdo con el reporte militar, los aparatos bajo vigilancia corresponden a modelos de características comerciales empleados para facilitar el traslado de narcóticos y personas.

En el marco de los acuerdos de cooperación bilateral, en la zona fronteriza de Tijuana, Baja California, y San Diego, California, concluyó la Operación Binacional “Águila Alta”, realizada por @Defensamx1 en coordinación con autoridades de Estados Unidos.



Durante la operación, el… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 22, 2026

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MSL