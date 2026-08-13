Sheinbaum habla con Lula y destaca resultados de su gobierno en Brasil

En vísperas de que concluya el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva al frente de Brasil, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una conversación con su homólogo sudamericano, a quien externó reconocimientos por los resultados de su administración en múltiples ángulos y se dijo confiada en que la relación entre ambos países puede fortalecerse aún más.

Por medio de su cuenta oficial en X, la mandataria mexicana compartió detalles de la conversación que sostuvo con el brasileño, cuyo mandato concluirá en diciembre próximo, para abordar los avances que se han conseguido, particularmente con la colaboración que se suscribió este año entre Pemex y Petrobras, a fin de encontrar nuevos yacimientos de crudo.

En su balance, Sheinbaum Pardo destacó que el gobierno de da Silva ha conseguido nuevos estándares económicos, como que los niveles inflacionarios se mantengan con moderación y, a la vez, haya oferta laboral para la población y un salario mínimo fortalecido.

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“Reconocemos los resultados alcanzados por el presidente Lula al frente de Brasil: la economía mantiene crecimiento superior a tres por ciento, inflación que se ha moderado, más empleos y una significativa reducción del desempleo”, dijo.

En videollamada, tuve una muy buena conversación con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Hablamos sobre los importantes avances conjuntos en materia de comercio, así como la colaboración entre Pemex y Petrobras.



Reconocemos los resultados alcanzados por el… pic.twitter.com/sMj6QdpaEd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 14, 2026

Opinó que la política económica echada a andar ha significado una recuperación en los ingresos de las familias, así como avances sociales para las millones de familias brasileñas.

Asimismo, comentó que ambos países coinciden en visiones de soberanía, por lo que expresó confianza en que si este vínculo se mantiene, se fortalecerán los trabajos conjuntos en materia comercial y energétiva.

“México y Brasil comparten la visión de prosperidad, bienestar y soberanía. Estamos convencidos de que, trabajando de manera coordinada, podemos fortalecer todavía más los vínculos económicos, comerciales y energéticos. eguimos construyendo una relación bilateral cada vez más sólida, en beneficio de nuestros pueblos”, manifestó.

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MSL