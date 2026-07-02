El VIDEO de la estudiante de Filipinas de octavo grado que apuñala a 7 compañeros

Un video está causando varias emociones entre las personas que lo han visto, pues en este aparece una estudiante apuñalando a siete de sus compañeros dentro del salón de clases en Filipinas.

El incidente en el que una estudiante de octavo grado apuñala a siete estudiantes de quinto grado dentro de un salón de clases se registrado el 16 de junio en la ciudad General Trias de la provincia de Cavite en Filipinas.

En el video se puede observar a una estudiante que ingresa a un salón de clases y de manera inmediata comienza a agredir con un cuchillo de cocina a una de sus compañeras.

Posteriormente comienza a lesionar a la alumna que se encontraba sentada en la banca de al lado de la primer persona que fue agredida, y entre gritos comienza a apuñalar a una tercera estudiante.

Mientras algunos estudiantes se repliegan al fondo del salón y otros intentan salir, la agresión hacia otros alumnos continúa entre gritos y llanto, hasta llegar a un total de siete menores de edad lesionados con el arma blanca.

Estudiante de Filipinas apuñala a siete compañeros ı Foto: Captura de pantalla

¿Qué pasó con los estudiantes apuñalados en Filipinas?

Pese a las lesiones, los siete estudiantes que fueron agredidos con el arma blanca se encuentran con vida y recibieron atención médica, dos de estos fueron sometidos a cirugías debido a la gravedad de las heridas que les generó la estudiante.

Después de este incidente, la escuela envió a todos los estudiantes a tomar clases en línea de manera temporal, mientras que la agresora fue enviada a evaluación psicológica.

Las y los estudiantes que se encontraban en el aula también recibieron atención psicológica; la identidad de los estudiantes y los detalles de este incidente se encuentran resguardados, pues la investigación continúa en curso.

Sobre el incidente de la escuela privada de Brgy. Sta. Clara, el alcalde Luis Jon-Jon Ferrer IV informó que se intensificó la implementación de medidas para la seguridad de las y los estudiantes.

Entre las medidas que se tomarán en General Trias se incluyen vigilancia y coordinación exhaustiva con los organismos correspondientes, con la finalidad de garantizar la seguridad y el orden tanto dentro como fuera de las instituciones académicas.

Publicación del alcalde Luis Jon-Jon Ferrer IV ı Foto: Captura de pantalla

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