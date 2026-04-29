Fiscales: D4vd apuñaló hasta la muerte a Celeste Rivas para silenciarla

El cantante D4vd comparece ante un juez en Los Ángeles, el 20 de abril

Fiscales dijeron el miércoles que el cantante D4vd mató a la joven Celeste Rivas al apuñalarla múltiples veces.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles compartió lo que, según indicó, demostrarían las pruebas en un documento presentado este miércoles en el que expuso su plan para una próxima audiencia preliminar de presentación de pruebas en el caso.

El documento señala que D4vd, cuyo nombre verdadero es David Burke, conoció a Rivas cuando ella tenía 11 años, iniciaron una relación sexual cuando ella tenía 13 y él 18, y la mató cuando ella lo amenazó con revelar su relación inapropiada.

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“Al saber que tenía que silenciar a la víctima antes de que arruinara su carrera musical, como ella había amenazado, muy poco después de su llegada a su casa, el acusado apuñaló a la víctima hasta matarla múltiples veces y se quedó allí mientras ella se desangraba”, dijeron este miércoles.

Encuentran cadáver en auto del cantante D4vd ı Foto: IG: @d4vddd

Los fiscales no habían descrito previamente cómo creían que la joven Celeste Rivas fue asesinada ni habían dado detalles sobre su relación. Un informe de autopsia indicó que fue asesinada por heridas penetrantes.

D4vd, llamado David Burke, se ha declarado no culpable de asesinato en primer grado y de otros cargos. Sus abogados afirman que es inocente y que no causó la muerte de Celeste Rivas.

Los fiscales dijeron obtuvieron mensajes de texto que mostraban su relación sexual con la joven, incluyendo imágenes de abuso sexual infantil en las que ella apareció en su teléfono.

“Los mensajes revelan los celos de la víctima por las relaciones del acusado con otras mujeres, ya que él le hizo creer que tenían un futuro juntos”, dice el documento. “Se enfadó mucho y amenazó con revelar información perjudicial sobre su relación con el acusado para acabar con su carrera y destruir su vida”.

La demanda indicaba que envió un coche de transporte compartido para recogerla la noche del 23 de abril de 2025, desde su ciudad natal de Lake Elsinore, a unas 80 millas (129 km) de Los Ángeles. Ambos intercambiaron mensajes hasta que ella llegó a su casa en Hollywood, tras lo cual su teléfono quedó en silencio permanentemente.

Alegan que le envió un mensaje nocturno preguntando dónde estaba en un intento de encubrir el asesinato.

El documento dice que D4vid compró dos motosierras en línea y las usó para despedazar su cuerpo en una piscina hinchable de su garaje, donde más tarde se encontró el ADN de la joven.

Burke condujo hasta Lake Cachuma, en el condado de Santa Bárbara, a unas 110 millas (177 kilómetros) al noroeste de su casa para deshacerse de pruebas en tres ocasiones, según el documento. Su pasaporte fue encontrado allí en enero.

Los fiscales alegan que mantuvo el cuerpo de ella en su Tesla y mintió a amigos y socios comerciales que preguntaron por el olor.

Los abogados defensores pidieron a la jueza del Tribunal Superior Charlaine F. Olmedo, en una audiencia este miércoles, que el documento no fuera divulgado, pero ella se negó. No hicieron comentarios fuera del tribunal.