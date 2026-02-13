Video de estudiante apuñalado en Tláhuac, una tragedia entre alumnos

En un caso más de violencia entre adolescentes, esta semana se registró una riña al exterior de una secundaria en la alcaldía Tláhuac en donde un estudiante apuñaló a otro, hechos que quedaron registrados en un video que estremeció a las redes sociales.

Como reportaron medios locales, el miércoles 11 de febrero una riña entre estudiantes al exterior de la Secundaria Diurna No. 324 “Alfonso Caso Andrade”, ubicada en la alcaldía Tláhuac, terminó en tragedia cuando un estudiante apuñaló a otro.

El momento de la pelea quedó captado en un video que circuló por medios digitales. En la grabación, se mira cómo uno de los estudiantes, en medio de la pelea, entierra un cuchillo en repetidas ocasiones a su contrincante, hasta que éste logra detenerlo.

El joven que recibió las puñaladas queda manchado de sangre, aunque aún con la fuerza necesaria para parar la agresión.

Sin embargo, aunque logró detener el ataque, la víctima resultó con heridas graves.

Adolescente apuñalado se encuentra en estado crítico

De acuerdo con reportes, el adolescente que sufrió las puñaladas, identificado por la inicial “J”, se encuentra en estado crítico, después de que, según la versión oficial, recibiera al menos siete puñaladas.

El ataque armado le habría provocado tres perforaciones en los pulmones, laceraciones en un riñón, en el tórax y en el intestino, y habría perdido el bazo.

Por lo anterior, “J” se encuentra intubado en el Hospital Pediátrico de Legaria, tras haber sido trasladado de emergencia desde el Hospital General de Tláhuac.

A causa de esto, los familiares de “J” han pedido a la ciudadanía conseguir donadores de sangre tipo A+.

Familiares de joven apuñalado denuncian negligencia

Pese a la difusión del video del joven apuñalado en la secundaria de Tláhuac, que provocó una amplia reacción ciudadana, los familiares de “J”, la víctima, denuncian que ha habido negligencia de las autoridades de la escuela.

La señora Guadalupe Mendoza, abuela de “J”, dijo a medios de comunicación que el director de la escuela Secundaria Diurna No. 324 no intervino a tiempo y no avisó a la familia de inmediato, a pesar de que el estudiante ya estaba siendo operado cuando recibieron la llamada.

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) reforzó la vigilancia alrededor de la escuela donde ocurrieron los hechos y abrió una carpeta de investigación por el delito de lesiones, aunque la familia ha pedido que se reclasifique como tentativa de homicidio.

