Morena destituye a dirigente juvenil tras agresión a mujer durante festejos del Mundial

Morena informó la destitución de Jaime Castillo Castillo como secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal en Zacatecas, luego de que se difundiera un video en el que presuntamente agrede a una mujer durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana frente a República Checa.

A través de un comunicado, el partido señaló que la decisión se tomó en apego a su política de cero tolerancia a cualquier forma de violencia contra las mujeres y aseguró que no permitirá conductas que contravengan sus principios ni afecten la integridad de las personas.

“En Morena no hay espacio para quienes ejerzan violencia contra las mujeres”, indicó la dirigencia nacional, al tiempo que reiteró su compromiso con la igualdad sustantiva y el respeto a los derechos de las mujeres.

📰 El CEN de Morena comparte comunicado de prensa:



Morena informa la destitución del comisionado de Jóvenes del CEE en Zacatecas



- En Morena no hay espacio para la violencia en ninguna de sus expresiones, y menos aún cuando se ejerce en contra de las mujeres.



- Preservamos el… pic.twitter.com/IdKV0Mqo4c — Morena (@PartidoMorenaMx) June 26, 2026

¿Qué ocurrió en Zacatecas?

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 24 de junio, cuando cientos de personas celebraban en calles del Centro Histórico de Zacatecas la victoria de la Selección Mexicana.

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, una conductora intentaba avanzar lentamente entre la multitud cuando un hombre, identificado posteriormente como Jaime Castillo Castillo, presuntamente golpeó el parabrisas del vehículo y después agredió físicamente a la mujer.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y provocaron críticas de usuarios, quienes exigieron una sanción por la agresión.

Jaime Castillo, secretario de Jóvenes de Morena en Zacatecas, fue captado golpeando a una conductora en pleno festejo por el Mundial.



Tras la indignación, borró sus redes sociales, fue destituido de su cargo y ya enfrenta un proceso penal.



La 4T presume valores, respeto y… pic.twitter.com/kUMNoynq4P — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) June 26, 2026

Morena condena la violencia contra las mujeres

Tras la difusión del caso, Morena anunció la separación inmediata de Castillo Castillo de su cargo como dirigente juvenil en Zacatecas.

El partido sostuvo que la violencia contra las mujeres es incompatible con sus principios y afirmó que ningún militante o dirigente está por encima de los valores que promueve la organización política.

Hasta el momento, las autoridades de Zacatecas no han informado públicamente sobre el avance de las investigaciones relacionadas con la agresión, mientras el caso continúa generando reacciones en redes sociales y entre actores políticos.

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MSL