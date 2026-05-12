Autoriza Consejo de la UE firma de pactos con México

Tras la autorización del Consejo de la Unión Europea (UE) para firmar el Acuerdo Global Modernizado (AGM) y el Acuerdo Comercial Provisional (ACP) con México, el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que la decisión es “una buena noticia” y que en los próximos días se realizará la signatura durante la visita de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

“Buena noticia: el Consejo de la Unión Europea ha autorizado los instrumentos jurídicos para modernizar nuestras relaciones, incluyendo la comercial y de inversión. Estamos a días de su firma durante la visita de Ursula von der Leyen a nuestro país”, indicó el funcionario en su cuenta de X. Por su parte, el Consejo de la UE destacó que la firma de esos acuerdos son un “avance en la modernización de la asociación entre la UE y México”.

El Dato: El acuerdo Global Modernizado actualiza y supera el original del año 2000; aborda temas de clima y desarrollo incluyente.

Actualmente, la relación comercial entre México y la UE se rige por el Acuerdo de Asociación Económica, Coordinación Política y Cooperación (Acuerdo Global) que surgió en el año 2000, y que se espera que la última versión actualizada sea ratificada y sustituya al tratado vigente.

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En abril, Ebrard Casaubón destacó que, tras la modernización del tratado, el sector agropecuario y automotriz serán los más favorecidos, porque habrá eliminación de aranceles, con un posible incremento de hasta 30 por ciento en las exportaciones, “es la meta que tendría México, ¿por qué? Por la desaparición de aranceles y las facilidades que vamos a tener”; destacó que el proceso finalizará entre el 22 y 27 de mayo.

“Significa para México nuevas oportunidades de exportación. Yo diría: principalmente en manufactura avanzada, sobre todo, industria automotriz, aunque no solo, y el sector agropecuario, es donde se eliminan los aranceles”, agregó.

Por su parte, el Consejo de la UE indicó que en enero del 2025 finalizaron las negociaciones para modernizar el Acuerdo Global, la versión actualizada se conforma de dos partes, el AGM, “que incluye un pilar político y de cooperación y un pilar de comercio e inversión”, y el ACP, “que abarque únicamente aquellos componentes comerciales del Acuerdo Multilateral de Cooperación (AMC) que sean de competencia exclusiva de la UE”.

Además de la eliminación de aranceles, el acuerdo también dará pie a la eliminación de barreras técnicas “innecesarias” para el comercio con el objetivo de facilitar las importaciones y las exportaciones; también, se fortalecerá la asociación estratégica con la cooperación en seguridad, justicia, desarrollo sostenible, cambio climático y transformación digital, así como de derechos humanos.

Tan sólo en 2025, el comercio total entre la UE y México fue superior a los 86 mil millones de euros, de los cuales, 53 mil millones de euros fueron de exportaciones y el resto de importaciones.

Asimismo, la Unión Europea fue el tercer socio comercial más importante de México sólo por debajo de Estados Unidos y China; por su parte, “México fue el undécimo socio comercial más importante de la UE”; en la última década, el comercio entre ambas partes creció 75 por ciento.

Relación comercial durante el año anterior

El intercambio ha crecido de manera importante en beneficio de ambas zonas.