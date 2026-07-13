Eurocámara aprueba modernización de acuerdo entre México y la UE

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Con 479 votos a favor, 119 en contra y 65 abstenciones, el Parlamento Europeo aprobó la modernización del acuerdo de asociación entre los países de la Unión Europea y México.

Este convenio fortalece las relaciones bilaterales entre ambas fuerzas comerciales para depender menos de Estados Unidos, país que continúa aplicando sus políticas de proteccionismo ante la apertura de otros mercados como el europeo.

De esta forma se da un paso muy importante para actualizar el tratado que estaba vigente desde el año 2000 y que se ha quedado obsoleto frente a los cambios económicos, comerciales y geopolíticos de la actualidad.

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Sin duda el acuerdo previo permitió el crecimiento del comercio bilateral entre Europa y México, pero había quedado desactualizado frente a temas trascendentes como el comercio digital, el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y la lucha contra la corrupción.

Una de las medidas más importantes de este nuevo acuerdo es la eliminación de la mayor parte de los aranceles en productos diversos, especialmente en la industria agroalimentaria y empresarial. A diferencia de Estados Unidos, que busca presionar a sus socios comerciales por medio de la imposición de aranceles, el nuevo acuerdo con Europa es benéfico para ambas regiones.

Esta actualización del tratado busca convertir la relación entre ambas partes en una asociación estratégica más amplia, no limitada únicamente al comercio.

Aparte de la eliminación de aranceles en productos estratégicos, Europa se ve beneficiada con un mayor acceso al mercado mexicano para empresas del continente. También se simplifican los procedimientos aduaneros y se promueve una mayor seguridad jurídica para los inversionistas de ambos lados del Atlántico.

Los sectores que se podrían beneficiar de este acuerdo son diversos, como las industrias automotriz, farmacéutica, maquinaria, dispositivos médicos, alimentos, bebidas y agricultura, esta última una industria sumamente importante que se había dejado de lado en otros gobiernos.

Otro punto importante de esta renovación del acuerdo de asociación es la cooperación entre ambos bloques respecto a temas de democracia, derechos humanos y la lucha contra la corrupción, así como una mayor cooperación para hacer frente al crimen organizado.

Tras la aprobación de los eurodiputados, solo faltaría la ratificación por parte de los Estados miembros y por el gobierno mexicano para que el tratado modernizado entre en vigor y comiencen a medirse los beneficios de dicha negociación.

Este absoluto respaldo de los eurodiputados llega en un momento de creciente incertidumbre internacional, en donde la Unión Europea busca reducir su dependencia comercial de las grandes potencias como Estados Unidos y China.

Para México también es un logro diversificar sus relaciones económicas ante posturas proteccionistas de la administración de Donald Trump, que no han generado más que incertidumbre en los mercados globales