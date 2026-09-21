Durante operativo en Austin. Texas

ICE dispara a venezolano en Austin

Una agente federal de inmigración hirió gravemente a venezolano en Austin durante operativo. ICE lo buscaba por situación migratoria irregular y orden de deportación

Manifestantes anti-ICE se congregaron en el lugar tras el ataque, ayer.
Manifestantes anti-ICE se congregaron en el lugar tras el ataque, ayer. Foto: AP
Por:
La Razón Online

Un agente federal de inmigración disparó e hirió de gravedad a Wilber Rafael Garces Pérez, venezolano de 28 años, durante un operativo ayer en Austin, Texas. El alcalde Kirk Watson informó que el hombre se encontraba estable.

El ataque ocurrió poco antes de las 13:00 horas en el norte de la ciudad. Fuentes federales informaron a CBS News que agentes buscaban a Garces Pérez porque reside de manera ilegal en Estados Unidos y tiene una orden de deportación.

Su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, relató que el venezolano llamó a su esposa desde el hospital mientras gritaba de dolor. “Ahora mismo, nuestra prioridad es encontrarlo y determinar su estado de salud”, señaló después de asegurar que no sabía nada sobre su paradero. También se informó que la policía de Austin no participó en el tiroteo. Su jefa, Lisa Davis, indicó de manera preliminar que los hechos pudieron ocurrir tras una persecución a pie. El concejal Mike Siegel sostuvo que un agente del ICE embistió el automóvil del hombre y posteriormente abrió fuego al menos cinco veces.

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El Departamento de Seguridad Nacional encabezará la investigación con apoyo del FBI. El caso ocurre meses después de otros dos tiroteos relacionados con agentes del ICE en Houston y Maine, en medio de la campaña de deportaciones masivas del gobierno de Donald Trump.

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