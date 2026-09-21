Ucrania lanza ataque récord sobre Moscú

Se ve el fuego de una refinería de petróleo de Moscú, en el sureste de la ciudad, ayer.

Ucrania lanzó ayer su mayor ataque con drones contra Moscú desde el inicio de la guerra, en una ofensiva que alcanzó una importante refinería y coincidió con el último día de las elecciones legislativas de Rusia. Las autoridades rusas reportaron muertos y heridos.

El Ministerio de Defensa ruso informó que más de mil aparatos fueron interceptados durante la ofensiva. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, señaló que 450 se dirigían hacia la capital y aseguró que algunos lograron alcanzar la refinería de Moscú. También fue impactado un edificio residencial.

El Dato: Volodimir Zelenski afirmó que durante la última semana Rusia lanzó contra Ucrania más de dos mil drones de ataque, mil 700 bombas aéreas y 19 misiles de distintos tipos.

El funcionario relacionó directamente la ofensiva con la votación para renovar la Duma Estatal. Afirmó que el ataque “claramente fue planeado con el objetivo de interrumpir las elecciones” y sostuvo que las fuerzas ucranianas no consiguieron ese propósito.

En tanto, el gobernador de Moscú, Andrei Vorobiov, informó de víctimas mortales y una veintena de heridos, entre ellos menores. Las autoridades rusas también reportaron fallecidos en la parte de la región ucraniana de Jersón que permanece bajo control de Moscú. Entre ellos estaba Olga Zimianenko, integrante de una mesa electoral.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, elogió los ataques de largo alcance, pero no los vinculó con los comicios. Aseguró que tuvieron un impacto “muy significativo” en la región de Moscú y dijo que fueron alcanzadas instalaciones relacionadas con la industria petrolera y la logística rusa, cuyos ingresos, sostuvo, ayudan a financiar la guerra.

1951 ataques con drones ucranianos contra Moscú, ayer

El Estado Mayor ucraniano identificó como uno de los principales objetivos la refinería Gazpromneft-Moscú, ubicada en el distrito de Kapotnia. La instalación se encuentra entre las mayores del país por volumen de procesamiento.

TOMA VENTAJA. La ofensiva ocurrió durante la tercera y última jornada de las primeras elecciones parlamentarias rusas desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. La votación se inició el viernes 18 de septiembre e incluyó centros instalados en territorios ucranianos ocupados y anexados por Moscú, una incorporación que Ucrania rechaza.

Rusia Unida, partido asociado al presidente Vladimir Putin, obtuvo más de 57 por ciento de los votos en los resultados parciales difundidos por la Comisión Electoral Central. Detrás aparecían el Partido Comunista, el Partido Democrático Liberal, Gente Nueva y Una Rusia Justa.

La participación rondó en 56 por ciento, de acuerdo con las autoridades electorales. Los 450 lugares de la Duma están en disputa: la mitad se asigna mediante listas de partidos y el resto corresponde a circunscripciones de elección directa. Las fuerzas políticas necesitan al menos 5.0 por ciento de los votos para obtener representación.

Por su parte, Dimitri Medvedev, presidente de Rusia Unida y vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, aseguró que los ataques tuvieron el efecto contrario al que atribuyó a Ucrania. Sostuvo que lograron “unir a los votantes, unir a nuestro pueblo”.

Asimismo, Moscú mantuvo sus ataques contra Ucrania. En la región de Kiev murieron una mujer y tres niños durante ofensivas nocturnas, de acuerdo con autoridades ucranianas. Una madre y sus dos hijos de tres años fallecieron después de que un dron impactó una vivienda; otra niña murió posteriormente en un hospital.

El gobernador regional, Tymur Tkachenko, señaló que los ataques se prolongaron durante más de un día y afectaron varias zonas. El distrito de Fastiv registró daños en viviendas, instalaciones industriales y de servicios públicos, terrenos de una empresa agrícola, así como de vehículos.