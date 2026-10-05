Dólar hoy 5 de octubre: ¿en cuánto abre y qué espera el peso esta semana?

El peso mexicano registró la semana pasada una de sus más fuertes depreciaciones frente al dólar. Este lunes, la moneda nacional inició la jornada con valores similares a los registrados el último día de la semana anterior.

De acuerdo con Bloomberg, este lunes 5 de octubre el dólar abrió en 18.17 pesos mexicanos, en tanto que registró el cierre anterior en 18.1636 unidades de la moneda nacional.

Dólar hoy, de acuerdo con Bloomberg. ı Foto: Captura de pantalla

El tipo de cambio FIX de Banxico se ubica este lunes en 18.1903 pesos por dólar. En bancos, el precio de venta del billete verde se encuentra entre aproximadamente 18.18 y 18.74 pesos, mientras que el precio de compra va de 16.33 a 17.79 pesos, dependiendo de la institución.

Dolar FIX. ı Foto: Captura de pantalla

Así, el peso mexicano arranca prácticamente estable frente al dólar, pero continúa cerca de los niveles que marcaron su peor semana desde marzo.

¿Qué puede mover el peso esta semana?

La semana pasada, distintos movimientos motivaron la depreciación de la moneda mexicana frente al dólar, la cual rebasó nuevamente el techo de las 18.00 unidades por divisa verde.

Esta semana, se esperan diversos factores que puedan motivar nuevas variaciones en el valor peso - dólar.

De acuerdo con un resumen publicado por el diario El Economista, entre los indicadores económicos que se darán a conocer esta semana se encuentran las cifras preliminares de consumo privado de julio en México, así como los índices de servicios de septiembre de S&P Global y del ISM en Estados Unidos. Ambos se publican este lunes.

El martes, se darán a conocer los resultados de la Encuesta Nacional sobre Confianza de Consumidor, en tanto que el Banco de México informará los resultados de su subasta de valores gubernamentales.

El miércoles, la Reserva Federal de Estados Unidos publicará las minutas de su reunión de política monetaria, en la cual subió su tasa de interés en 25 puntos base. En tanto, un día después, el Banco de México difundirá la minuta sobre su más reciente decisión de mantener la tasa de interés en 6.5 por ciento.

Mientras que, ese mismo día, el Inegi publicará la inflación de septiembre en México, donde dará a conocer las variaciones mensual y anual.

En medio de este contexto, Medio Oriente y el petróleo siguen siendo un factor que afecta la economía internacional, que podrían influir en el valor del dólar y, en consecuencia, en el valor de la moneda nacional frente a él.

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