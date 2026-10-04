Peso mexicano sufre su peor semana desde marzo: ¿en cuánto cerró?

El peso mexicano sufrió una de sus peores semanas recientes frente al dólar. Después de ubicarse por debajo de las 18 unidades, la moneda nacional volvió a superar ese nivel y cerró el viernes en 18.1637 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Banxico.

Una semana antes, el 25 de septiembre, el peso había cerrado en 17.7072 pesos por dólar. Es decir, el dólar subió 45.65 centavos en una semana, equivalente a un avance de 2.58 por ciento.

Aspecto de dólares frente a la computadora. ı Foto: Especial

A pesar de ello, la moneda nacional recuperó parte de lo perdido durante la jornada del viernes. El jueves, el tipo de cambio se ubicó en 18.2928 pesos por dólar; un día después, el peso se apreció y cerró en 18.1637 unidades.

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¿Por qué subió el dólar esta semana?

De acuerdo con información de agencias y medios como Bloomberg, Mexico News Daily y El Financiero, múltiples factores contribuyeron al fortalecimiento del dólar frente al peso durante la semana.

Uno de ellos fue la reducción del atractivo del peso por el diferencial de tasas de interés.

La Reserva Federal de Estados Unidos elevó su tasa en septiembre hasta un rango de 3.75 a 4 por ciento, mientras que Banxico mantuvo la suya en 6.50 por ciento el 24 de septiembre.

Aspecto del edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos en Washington ı Foto: Reuters

Esto redujo el diferencial entre las tasas de ambos países a unos 250 puntos base, restando atractivo a las operaciones de carry trade, que habían sido uno de los principales soportes del llamado “superpeso”.

El carry trade consiste en operaciones mediante las cuales los inversionistas se financian en una moneda con tasas de interés relativamente bajas para invertir en otra que ofrece mayores rendimientos.

El peso había sido atractivo para esta estrategia. No obstante, con un diferencial de tasas cada vez menor y una mayor incertidumbre internacional, los inversionistas comenzaron a reducir sus posiciones en activos denominados en pesos.

Aspecto del Banco de México. ı Foto: Cuartoscuro

Además, el incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos hizo relativamente más atractivos los activos estadounidenses, lo que contribuyó a la salida de capitales de mercados emergentes como México.

Finalmente, las tensiones en Medio Oriente elevaron los precios del petróleo y alimentaron el temor de que la inflación global pudiera mantenerse elevada.

¿Cómo se explica la recuperación del peso el viernes?

Al cierre de la semana, el peso recuperó 0.71 por ciento frente al dólar.

De acuerdo con las citadas fuentes, parte de esta recuperación se explicaría por la publicación del reporte laboral de Estados Unidos, que resultó más débil de lo esperado.

Según información recogida por la agencia Reuters, Estados Unidos registró la creación de 29 mil empleos en septiembre, cuando se esperaban alrededor de 90 mil. Asimismo, la tasa de desempleo aumentó de 4.1 a 4.2 por ciento.

Creación de empleo por trimestre y tasa de desempleo en EEUU. pic.twitter.com/QYTAub77kC — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) October 2, 2026

El resultado llevó al mercado a reducir la posibilidad de que la Fed vuelva a subir las tasas en octubre, lo que debilitó al dólar y permitió al peso recuperar parte del terreno perdido.

Pese a esta recuperación, septiembre fue un mal mes para el peso mexicano, que acumuló una depreciación de 6.32 por ciento durante el mes.

De hecho, el peso había tocado 16.8573 pesos por dólar el 4 de septiembre. Para finales de mes, el tipo de cambio ya se encontraba alrededor de las 18.08 unidades.

Durante buena parte del año, el peso se benefició de un elevado diferencial de tasas y del carry trade. Ahora, una Fed más restrictiva, un diferencial de tasas más estrecho, mayores rendimientos de los activos estadounidenses y la incertidumbre geopolítica están haciendo que esa estrategia pierda atractivo.

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