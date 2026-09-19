Salomón Jara entrega uniformes a policías municipales de la región Costa, en Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, entregó uniformes a policías de la región Costa.

Como parte del fortalecimiento a la seguridad pública en Oaxaca, el gobernador Salomón Jara Cruz encabezó la entrega de uniformes a cuatro municipios de la región Costa, con una inversión de 271 mil 988 pesos.

Al garantizar la operatividad de los elementos certificados de las corporaciones de San Pedro Mixtepec, Santa María Colotepec, Santa María Tonameca y Santos Reyes Nopala, el mandatario asumió como prioridad robustecer las corporaciones de seguridad, principalmente de las policías municipales.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, entregó uniformes a policías de la región Costa. ı Foto: Cortesía

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Karina Barrón Ortiz, refirió que esta dotación dignifica la labor que realizan las y los policías en favor de la población, al tiempo que simboliza identidad, dignidad, disciplina, pertenencia y confianza.

“Desde el SESESP refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano con la costa oaxaqueña y todos los municipios del estado para mejorar capacidades y condiciones, y construir instituciones cada vez más profesionales y cercanas a la ciudadanía”, concluyó desde San Pedro Mixtepec.

Policías municipales durante la entrega de uniformes. ı Foto: Cortesía

cehr