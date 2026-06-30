Explosión deja 23 lesionados durante fiesta patronal en Misantla, Veracruz | VIDEO

Al menos 23 personas, entre ellas adultos y menores de edad, resultaron lesionadas tras una explosión ocurrida durante una fiesta patronal en el municipio de Misantla, en Veracruz.

El incidente ocurrió el pasado 29 de junio en la comunidad de San Pedro de los Trapiches durante la celebración anual en honor a los apóstoles San Pedro y San Pablo.

Según videos difundidos en redes sociales, la quema de pirotecnia habría provocado la explosión de un tanque de gas al interior de una vivienda. No obstante, hasta el momento no se ha determinado la causa del estallido.

Explosión por pirotecnia deja 23 heridos en Misantla; hay 3 niños entre las víctimas

Video: Redeshttps://t.co/dkm4yW4Fh5 pic.twitter.com/PKMOrcfNkk — Imagen de Veracruz (@ImagendeVer) June 30, 2026

Tres lesionados de gravedad y al menos tres menores estables

El presidente municipal de Misantla, René Omar Jaen Domínguez, informó que las personas heridas fueron ingresadas al Hospital General de Misantla del IMSS-Bienestar.

No obstante, debido a la gravedad de sus heridas, tres personas fueron trasladadas a dos hospitales del municipio Martínez de la Torre, a unos 40 kilómetros de distancia y al Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio”, en Xalapa.

Entre las víctimas se encuentran al menos tres menores de edad, quienes fueron reportados estables y fuera de peligro, informó la presidenta del DIF Municipal, Felicia Viveros Salazar.

Aunque algunos pacientes recibieron el alta médica, el alcalde se comprometió a dar seguimiento al tratamiento de unas 20 personas que permanecían hospitalizadas hasta la madrugada de este 30 de junio.

“Decirle a las familias de los lesionados que vamos a estar pendiente de ellos, pendiente de que se siga el tratamiento de todas las demás personas, las 20 personas que algunas se van a quedar en observación y otros ya los dieron de alta. Comentarles que el compromiso que tenemos nosotros es el de salvaguardar la vida de las misantecas y los misantecos. (...) Y pues rogarle a Dios de que se repongan todos los lesionados y que vamos a estar pendientes de que la atención sea la adecuada”, aseguró Jaen Domínguez.

Dan alta a 15 personas y 9 siguen hospitalizadas

Por su parte, el IMSS-Bienestar en Veracruz informó que 15 personas fueron dadas de alta tras presentar una evolución favorable. En tanto, otras nueve permanecen hospitalizadas y reciben atención médica en el Hospital General de Misantla y en otras unidades del IMSS-Bienestar, con lo que el saldo de lesionados por la explosión sería de 24 .

Con relación al accidente por pirotecnia registrado la noche del 29 de junio durante las festividades patronales de San Pedro de los Trapiches, municipio de Misantla, Veracruz, IMSS Bienestar informa: — IMSS Bienestar Veracruz (@IBVeracruz) June 30, 2026

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cehr