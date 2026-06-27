• SLP, la alianza complicada

Con la novedad de que el Partido Verde decidió no inscribir a la senadora Ruth González en el proceso en el que Morena aplicará una encuesta para definir al coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación que posteriormente será su candidato a la gubernatura de San Luis Potosí. Era casi un hecho, nos comentan, que el partido guinda la iba a sacar de todos modos de la jugada porque la legisladora, al ser esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo, se encuentra impedida por el estatuto morenista para tratar de buscar ese cargo. Sin embargo, Ruth es uno de los perfiles mejor posicionados en la entidad y al partido del tucán no le interesa en lo más mínimo ceder y entregar la plaza. Aunque todo parece indicar que por el momento tampoco romper con Morena en lo que respecta a la alianza electoral en la entidad. Arturo Escobar ha señalado como plazo para negociaciones el mes de enero del año que viene. Pero entre quienes conocen del tema prevén definiciones antes. Pendientes.

• “Me voy a poner a estudiar”

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Nos dicen que en Mazatlán no saben si reír o llorar, luego de escuchar las declaraciones que hizo Minerva Osuna, quien asumirá como alcaldesa de manera provisional, tras la licencia que solicitó Minerva Palacios para anotarse a la contienda morenista por la gubernatura de Sinaloa. Y es que resulta que ayer lo que Osuna declaró fue que desconoce las agendas relacionadas con el gobierno municipal, el cual es además clave en el Estado. “Hay que ver que hay… hay que ver la mesa de paz, hay que ver la estadística de Mazatlán, porque todavía no tengo ningún dato de eso. De hecho no he visto nada. Como síndica procuradora no vemos esas partes, nosotros, vemos otras cosas muy diferentes”, declaró a medios. Pero si eso de por sí inquietó, más lo hizo su suposición de que en unas horas resolverá. “Pero mañana lo voy a saber porque mañana a las seis voy a ser presidenta, mañana en la mañana me voy a poner a estudiar y ya voy a tener más conocimiento de las cosas”. Uf. Agárrense.

• Dice que no busca bendición

Y vaya que los procesos internos morenistas están llamando la atención. Y es que se han estado encontrando con cuestionamientos importantes de reporteros a la hora de anotarse. Es el caso de Rafael Marín Mollinedo, exdirector de Aduanas, que busca contender por Quintana Roo, a quien ayer le preguntaron sobre una visita que hizo al exgobernador de la entidad, Mario Villanueva Madrid, quien fue condenado por delitos relacionados con narcotráfico. “Yo lo conozco y pues sí lo fui a visitar. Yo visito a quien me invita y no tengo ningún problema. Platicamos en Quintana Roo… él es un referente en el estado”, respondió un tanto incómodo. —Le dio su bendición para buscar la gubernatura— fue la siguiente pregunta. El morenista respondió: No, yo no ando buscando bendiciones de nadie para la candidatura. Yo me vengo a inscribir porque tengo el derecho, como fundador de Morena, de participar en este proceso”. Dijo además que es honesto y trabajador. Qué tal.

• Acción México-EU contra gusano barrenador

Y hablando de colaboración entre México y Estados Unidos, será hoy cuando la secretaria de Agricultura del país vecino, Brooke Rollins, visite Chiapas para llevar a cabo la inauguración de la planta de moscas estériles con la que se pretende dar un acelerón a las acciones para combatir la plaga de gusano barrenador que desde hace tiempo pega al ganado en México, pero que hace unas semanas alcanzó al estadounidense. Se tiene previsto que al acto acuda también el embajador Ronald Johnson. Por lo pronto, se ha informado que la construcción de la bioplanta tuvo una inversión binacional de 51 millones de dólares. La cifra, sin embargo, es mucho menor del costo que han tenido las afectaciones derivadas del cierre de la frontera al cruce de cabezas mexicanas al otro lado en noviembre de 2024, y las que el dichoso gusano podría seguir causando si no se le combate más vigorosamente. Ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la atención de la plaga es “una prueba de la gran colaboración que hay” entre naciones. Pendientes.

• Respuesta rápida

Sin demora, nos comentan, se dio la respuesta del Gobierno federal tras la difusión que hizo la esposa del extitular de Pemex, Víctor Rodríguez, de la agresión que éste cometió en su contra y que fue grabada por una cámara de circuito cerrado en su domicilio. Y es que desde la Secretaría de Mujeres se condenó el hecho y se informó que ya hubo contacto con la denunciante para ofrecerle orientación y acompañamiento institucional —para denunciar el caso ante la fiscalía especializada—, además de garantizar de inmediato la integridad, seguridad y protección de la víctima. Es sabido que tras su salida de la dirección de la petrolera, en el pasado mes de mayo, al funcionario se le había planteado encabezar la dirección general del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Sin embargo, ayer se confirmó, desde la Secretaría de Energía, que aún no se le había ratificado en el cargo y que tras conocerse el caso de violencia doméstica en el que está involucrado, ya no se le concederá ese cargo. Ahí el dato.

• Somos México va al TEPJF

Nada gustó a Somos México, nos comentan, la decisión de Instituto Nacional Electoral de solicitarle, apenas después de haberle concedido el registro como partido político, que cambie de nombre, siglas y colores. Tanto que, de acuerdo con su dirigente nacional y voz más conocida, Guadalupe Acosta, habrán de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para impugnar esta decisión. Incluso ha señalado que en una resolución previa de esa instancia, en relación con un litigio abierto por otra organización, ya habían obtenido una resolución favorable para el uso del nombre. Es sabido que durante un año y medio Somos México —que tuvo su origen en las movilizaciones de la llamada Marea Rosa— se han venido presentado de esa manera para obtener los apoyos que requería para convertirse en partido. Así que ven cuesta arriba de cara a las elecciones del año próximo tener que posicionar otro nombre y logotipo en poco tiempo. Como sea la impugnación ya se alista y la decisión final sobre este asunto quedará en manos de los magistrados del TEPJF. Pendientes.