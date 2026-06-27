Respuesta rápida

Sin demora, nos comentan, se dio la respuesta del Gobierno federal tras la difusión que hizo la esposa del extitular de Pemex, Víctor Rodríguez, de la agresión que éste cometió en su contra y que fue grabada por una cámara de circuito cerrado en su domicilio. Y es que desde la Secretaría de Mujeres se condenó el hecho y se informó que ya hubo contacto con la denunciante para ofrecerle orientación y acompañamiento institucional —para denunciar el caso ante la fiscalía especializada—, además de garantizar de inmediato la integridad, seguridad y protección de la víctima. Es sabido que tras su salida de la dirección de la petrolera, en el pasado mes de mayo, al funcionario se le había planteado encabezar la dirección general del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Sin embargo, ayer se confirmó, desde la Secretaría de Energía, que aún no se le había ratificado en el cargo y que tras conocerse el caso de violencia doméstica en el que está involucrado, ya no se le concederá ese cargo. Ahí el dato.