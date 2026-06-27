Nos dicen que en Mazatlán no saben si reír o llorar, luego de escuchar las declaraciones que hizo Minerva Osuna, quien asumirá como alcaldesa de manera provisional, tras la licencia que solicitó Minerva Palacios para anotarse a la contienda morenista por la gubernatura de Sinaloa. Y es que resulta que ayer lo que Osuna declaró fue que desconoce las agendas relacionadas con el gobierno municipal, el cual es además clave en el Estado. “Hay que ver que hay… hay que ver la mesa de paz, hay que ver la estadística de Mazatlán, porque todavía no tengo ningún dato de eso. De hecho no he visto nada. Como síndica procuradora no vemos esas partes, nosotros, vemos otras cosas muy diferentes”, declaró a medios. Pero si eso de por sí inquietó, más lo hizo su suposición de que en unas horas resolverá. “Pero mañana lo voy a saber porque mañana a las seis voy a ser presidenta, mañana en la mañana me voy a poner a estudiar y ya voy a tener más conocimiento de las cosas”. Uf. Agárrense.

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