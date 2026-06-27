Dice que no busca bendición

Y vaya que los procesos internos morenistas están llamando la atención. Y es que se han estado encontrando con cuestionamientos importantes de reporteros a la hora de anotarse. Es el caso de Rafael Marín Mollinedo, exdirector de Aduanas, que busca contender por Quintana Roo, a quien ayer le preguntaron sobre una visita que hizo al exgobernador de la entidad, Mario Villanueva Madrid, quien fue condenado por delitos relacionados con narcotráfico. “Yo lo conozco y pues sí lo fui a visitar. Yo visito a quien me invita y no tengo ningún problema. Platicamos en Quintana Roo… él es un referente en el estado”, respondió un tanto incómodo. —Le dio su bendición para buscar la gubernatura— fue la siguiente pregunta. El morenista respondió: No, yo no ando buscando bendiciones de nadie para la candidatura. Yo me vengo a inscribir porque tengo el derecho, como fundador de Morena, de participar en este proceso”. Dijo además que es honesto y trabajador. Qué tal.