Gobierno Federal va por reducción de 37% al robo de autotransporte en 2026

El Gobierno Federal se ha fijado como meta una reducción de 37 por ciento en el robo de autotransporte para el cierre de este año, mismo en el cual se avanza para poner en marcha de manera total el C4 Carretero, para proteger las principales vialidades del país.

Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional, expuso durante la conferencia presidencial una comparativa entre el pico más alto alcanzado en 2018, con 13 mil 068 y lo que se registró en 2025, que fue de seis mil 262, lo cual representó una disminución de 52.07 por ciento.

Para el primer semestre de este año, los números van en dos mil 519 robos, y al comparar con el 2025, la disminución observada es de 11.2 por ciento, que se traduce en 53 reportes menos. Comentó que la proyección hacia el cierre del 2026 es que la baja sea de 37 por ciento.

En cuanto a la estrategia Balam, puesta en marcha en 12 estados: Estado de México, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Morelos, Michoacán, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí, la reducción de robos al transporte de carga fue de 37.1 por ciento entre 2024 y 2025.

Asimismo, la recuperación de unidades creció 26.09 por ciento, al pasar de 797 a mil 005 en el mismo periodo.

En la Conferencia del Pueblo, encabezada por la Presidenta @Claudiashein, se informaron avances en la reducción de homicidios, el combate a la extorsión, la seguridad en carreteras y el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia, investigación y videovigilancia.

La… pic.twitter.com/Px9fUU3mK5 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 11, 2026

Hasta ahora, ya suman siete mil 014 personas detenidas por su participación en este delito, además, se han recuperado dos mil 802 autos y van 78 robos frustrados.

Como parte del plan para combatir este delito, la presidenta instruyó la construcción del C4 Carretero, una plataforma operativa y de infraestructura tecnológica para fortalecer la seguridad en carreteras federales, que permite integrar videovigilancia, radiocomunicaciones, geolocalización, análisis de información y coordinación con la Guardia Nacional y los sistemas de monitoreo estatales.

El edificio ya se encuentra concluido y se integra con 88 estaciones de monitoreo y despacho, con un Centro de Comando con una red de video monitoreo e identificación automática de vehículos para cubrir mil 407 km en carreteras federales y con mil 005 puntos de monitoreo, así como 3 mil 015 cámaras y 120 arcos para la detección automática de placas.

Estos estarán distribuidos en cuatro corredores, en un total de seis tramos carreteros: México-Puebla-Veracruz, México-Acapulco, México-Querétaro y Culiacán-Mazatlán-Durango.

Aclaró que la red de video monitoreo aún no está lista. Uno de los tramos en proceso es el México-Puebla-Veracruz, que será el primero en concluir a más tardar el 30 de septiembre.

Como parte de las acciones, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha cerrado 806 accesos carreteros irregulares, que eran utilizados para sacar de la carretera a los vehículos, explicó el secretario Jesús Esteva.

“Estos eran puntos por donde podían desviar a los vehículos en el caso de algún incidente. Al día de hoy, bueno, básicamente estos cierres corresponden a colocación de muros prefabricados, apertura de zanjas, colocación de barreras metálicas. Y pues en 6 meses llevamos 806”, dijo.

En este periodo se han instalado 20 arcos carreteros inteligentes, ligados al C4, para identificar las placas, las dimensiones, la velocidad de los vehículos.

Adicionalmente se trabaja en la construcción de 15 paraderos seguros que contarán con una zona de atención médica, baños, regaderas, lugares de esparcimiento, lugares para lavado de ropa.

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LMCT