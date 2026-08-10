Ataque contra la Guardia Nacional en Los Mochis deja 4 agresores lesionados y 8 detenidos

Un total de 8 personas fueron detenidas tras un ataque de civiles armados contra elementos de la Guardia Nacional, que terminó con cuatro presuntos agresores lesionados en Los Mochis, al noroeste de Sinaloa.

La agresión ocurrió el pasado 9 de agosto en el municipio de Ahome y derivó en un enfrentamiento con la Guardia Nacional y otras corporaciones que integran el Grupo Interinstitucional.

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó la detención de 8 personas y agregó que las autoridades mantenían presencia en el lugar “para garantizar la seguridad de las y los asistentes”.

Entre los detenidos se encuentran los cuatro civiles armados que resultaron lesionados, quienes permanecen hospitalizados bajo custodia, según reportaron Los Noticieristas y Luz Noticias.

Enfrentamiento, tras persecución

De acuerdo con los medios locales, el enfrentamiento derivó en una persecución que terminó sobre el bulevar Antonio Rosales, entre las calles Alfonso Cano e Ignacio Ramírez, en el sector Fátima.

Presuntamente, los civiles armados viajaban a bordo de una camioneta negra cuando inició el intercambio de disparos. Al intentar escapar de la Guardia Nacional, el conductor perdió el control de la unidad, que se estrelló contra un árbol ubicado en el camellón, casi esquina en el cruce con Alfonso Cano.

En ese punto, de acuerdo con la prensa sinaloense, las autoridades federales lograron detener a los sospechosos, a quienes aseguraron 7 armas largas, 54 cargadores, 725 cartuchos útiles, equipo táctico y el vehículo en el que se trasladaban.

Refriega interrumpe misa en Los Mochis

Debido a la refriega, una misa tuvo que ser interrumpida en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, ubicada sobre la calle Ignacio Ramírez, a unos 500 metros de donde ocurrió el enfrentamiento.

En un video difundido en redes sociales, es posible escuchar al sacerdote Joel Valdez Villegas pedir a los feligreses permanecer al interior de la iglesia, cerrar las puertas y guardar silencio, mientras al fondo se escuchaban las detonaciones.

“No salgan, por favor. Cierren las puertas y no salgan. Los que están afuera métanse y cierren la puerta”, pidió el párroco con la voz sosegada. “Vamos a guardar silencio para escuchar. Guardamos silencio para ver si ya no se escucha. Vamos a respirar tranquilos, profundo”, agregó con entereza.

🚨🔫 “¡CIERREN LAS PUERTAS Y NO SALGAN!”: BALACERA INTERRUMPE MISA EN LOS MOCHIS



La misa en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en Los Mochis, Sinaloa, tuvo que ser pausada luego de que se escucharan detonaciones durante un enfrentamiento entre elementos de la Guardia… pic.twitter.com/BERbUAzeeR — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 11, 2026

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cehr