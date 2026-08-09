Marina despliega plan de auxilio tras intensas lluvias en Mazatlán

La Secretaría de Marina (Semar) activó el “Plan Marina” en Fase de Auxilio en Mazatlán, Sinaloa, tras las lluvias registradas durante la madrugada, que causaron afectaciones en distintos sectores de la ciudad.

Elementos de la Armada de México pertenecientes a la Cuarta Región Naval desplegaron a la Brigada de Rescate y Emergencia (BRE) en las colonias Urías, Palos Prietos, Centro e Infonavit Playas, identificadas entre las zonas que requieren atención.

El Tip: LOS ACTIVOS son parte de la Operación Sable, por lo que resguardan la seguridad de la población.

De igual forma explicaron que se había realizado un reforzamiento de seguridad tanto en la ciudad como en el puerto, esto en el marco de la “Operación Sable”, con el despliegue de 1 mil 700 elementos.

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“El despliegue responde al compromiso permanente de la Institución con el bienestar de la población y turistas, las acciones operativas serán focalizadas en zonas estratégicas de la entidad con el objetivo prioritario de restablecer la paz, el orden público y debilitar la infraestructura ilícita que alimenta los esquemas de violencia y pone en riesgo la salud de la población”, indicaron en el comunicado de la Secretaría de Marina.

Llueve muy fuerte en Mazatlán. Reportan avenidas inundadas, como están en su colonia? pic.twitter.com/Ji0BLOLHSm — Reporteros Asociados (@ReporterosAsoc2) August 8, 2026

Personal naval realiza trabajos de limpieza y desazolve de ductos pluviales para reducir las consecuencias de la acumulación de agua. El operativo tiene como objetivo proporcionar apoyo inmediato a habitantes de los sectores afectados.

1700 Elementos navales fueron desplegados en Mazatlán, Sinaloa

Ante las condiciones meteorológicas, la dependencia pidió a la población consultar los pronósticos y conocer la ubicación de refugios temporales. También recomendó contar con un plan familiar de protección civil y atender las alertas relacionadas con posibles deslaves, así como crecidas de ríos o arroyos.

“Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México refrenda su compromiso de servir a la nación, protegiendo la salud y la integridad de la población, consolidando la confianza ciudadana a través de resultados contundentes en favor de la patria debilitando la infraestructura ilícita e impedir la elaboración y distribución de sustancias”, se explicó en el comunicado de la institución.

Por otra parte, las Capitanías de Puerto de Sinaloa indicaron suspender actividades turísticas y recreativas en las playas. La autoridad llamó a extremar precauciones, principalmente con menores de edad y adultos mayores.

Activa @SEMAR_mx Plan Marina en su Fase de Auxilio, en Mazatlán, Sinaloa, para brindar apoyo a la población afectada por la intensa lluvia de la madrugada. pic.twitter.com/LZJRDD2KGZ — VM Ornelas (@vicmanolete) August 9, 2026

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LMCT