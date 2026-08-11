Facilitan compra de drones y sistemas para anularlos

México abrió una vía para adquirir drones y sistemas anti drones en Estados Unidos después de una reunión entre el General de División de Estado Mayor Héctor Ávila Alcocer, Comandante del Ejército Mexicano, y Patrick Driscoll.

Durante el encuentro, Driscoll, Secretario del Ejército de los Estados Unidos, suscribió con Ávila Alcocer una “Declaración de Intención” no vinculante que permitirá a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acceder al mercado digital para la adquisición de Sistemas Aéreos No Tripulados, conocidos como UAS, así como sistemas destinados a contrarrestar ese tipo de tecnologías.

El acuerdo forma parte de los mecanismos de cooperación bilateral militar establecidos desde hace una década entre México y Estados Unidos, los cuales contemplan reuniones periódicas para fortalecer el diálogo, la coordinación y el intercambio de experiencias entre ambas instituciones.

Visita por parte del Secretario del Ejército de los E.U.A. al Comandante del Ejército Mexicano.



El General de División de Estado Mayor Héctor Ávila Alcocer, Comandante del Ejército Mexicano, sostuvo una reunión de trabajo con el Secretario Patrick Driscoll en el marco de los… pic.twitter.com/i4k2LJA9nG — @Defensamx (@Defensamx1) August 11, 2026

Ávila Alcocer sostuvo la reunión de trabajo con Driscoll como parte de esos canales de cooperación. La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que el acuerdo permitirá fortalecer las capacidades estratégicas y operativas del Ejército Mexicano para el cumplimiento de sus misiones generales.

De acuerdo con la dependencia, la relación militar bilateral se mantendrá bajo los principios de “respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”.

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MSL