México incrementa 12.95% exportaciones a Estados Unidos en el primer semestre de 2026

Las exportaciones que realizó México hacia Estados Unidos se situaron en 298 mil 157.4 millones de dólares en los primeros seis meses de 2026, un incremento de 12.95 por ciento a tasa anual; analistas destacaron que se alcanzó un récord histórico para un primer semestre y, además, aumentó su participación como principal socio comercial del país vecino.

En junio, Estados Unidos importó desde México 55 mil 254.6 millones de dólares, lo que significó un alza de 23.24 por ciento en su comparación anual, ya que hace un año el valor de las exportaciones se ubicó en 44 mil 831.9 millones de dólares, siendo las más altas registradas para un sexto mes, de acuerdo con cifras de la Oficina del Censo.

Por su parte, las exportaciones de Estados Unidos hacia México, en el mes de referencia, alcanzaron los 33 mil 913 millones de dólares, un alza de 22.34 por ciento respecto de junio de 2025.

Con esto, el déficit comercial de Estados Unidos con México se ubicó en 21 mil 341.6 millones de dólares, el más alto registrado en el periodo de referencia.

El déficit comercial de Estados Unidos con México se ubicó en 21 mil 341.6 millones de dólares ı Foto: La Razón (Canva)

Asimismo, en los primeros seis meses de 2026, Estados Unidos importó desde México 298 mil 157.4 millones de dólares y exportó 195 mil 576.7 millones de dólares, lo que generó un déficit comercial de 102 mil 580.7 millones de dólares, el más alto para un primer semestre.

Las exportaciones de Estados Unidos hacia México, también, aumentaron 27 mil 813.2 millones de dólares, lo que significó que en la comparación del primer semestre de 2025 y de 2026 se hayan incrementado 16.57 por ciento.

Respecto al déficit comercial del país vecino con México, durante el primer semestre, éste también se incrementó al pasar de 96 mil 207.4 millones de dólares en 2025 a 102 mil 580.7 millones de dólares en 2026 o un alza de 6.62 por ciento.

Con lo anterior, el comercio de bienes entre ambos países se ubicó en 493 mil 734.1 millones de dólares.

Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, resaltó que, en los primeros seis meses del año, los principales socios comerciales de Estados Unidos fueron México con una participación de 16.5 por ciento del comercio total; siguió Canadá, 12.6 por ciento; China, 6.2 por ciento; Taiwán, 5.6 por ciento y Vietnam, 4.4 por ciento.

“En conjunto, estos países representaron el 45.3 por ciento del comercio total de Estados Unidos. Destaca que México incrementó su participación respecto al 15.6 por ciento registrado durante todo el 2025, consolidándose como el principal socio comercial del país”, indicó la analista.

México se ubicó como el tercer país con el que Estados Unidos registró el mayor déficit comercial acumulado en el año (enero-junio), con el 20% del déficit total.



Taiwán ocupó el primer lugar con 22%, seguido por Vietnam con 21%. pic.twitter.com/XZXzCJZqzu — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) August 4, 2026

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