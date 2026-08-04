Banco Mundial señala que la IA supone un ‘salvavidas’ para las economías emergentes

La Inteligencia Artificial (IA) podría permitir a los países en desarrollo lograr en una década el desarrollo de un siglo si actúan con rapidez para subsanar las carencias en materia de energía, conectividad y competencias, afirmó el Banco Mundial (BM) en un informe.

La pérdida generalizada de puestos de trabajo debido a la IA también supone una amenaza menor para las economías emergentes, según el informe, que añade que las economías en desarrollo tienen más que ganar y menos que temer que las naciones más ricas.

“La IA ha tendido un salvavidas a las economías en desarrollo, y estas deberían aprovecharlo”, afirmó Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial, en un comunicado que acompaña al informe.

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Las empresas de todo el mundo están invirtiendo miles de millones para aprovechar la revolución de la IA que se avecina, mientras que los gobiernos se apresuran a garantizar que sus países se beneficien de ella.

Para muchas empresas y países, el reto consistirá en construir centros de datos que consumen mucha energía y encontrar la generación de energía necesaria para abastecerlos. Sin embargo, Gill señaló que las economías emergentes no necesitan grandes recursos ni modelos lingüísticos a medida para beneficiarse.

“Al adaptar herramientas de IA pequeñas y de bajo coste a las condiciones locales, pueden poner al alcance de millones de personas una mejor atención médica, educación, servicios judiciales y extensión agrícola”, señaló Gill.

Los profesionales sanitarios podrían utilizar la IA para agilizar los diagnósticos, los docentes para mejorar los planes de estudio y los agricultores para determinar qué cultivar y cuándo.

El Fondo Monetario Internacional ha señalado que, en las circunstancias adecuadas, la IA podría impulsar la economía del África subsahariana en torno a un 4.0 por ciento durante la próxima década.

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FGR