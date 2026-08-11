Exigen que Ángel Aguirre permanezca en la cárcel

Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa exigieron que el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, permanezca en prisión y responda ante la justicia por los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Durante un mitin realizado este martes en el antimonumento por los 43, en Chilpancingo, los familiares fijaron su postura mientras se reanudaba la audiencia judicial del exmandatario, quien se encuentra en prisión preventiva oficiosa en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, y aunque inicialmente algunos de los padres de los normalistas viajarían hasta el lugar donde está recluido el exgobernador, los hechos no pudieron concretarse.

Vía telefónica con La Razón, Cristina Bautista Salvador, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, pidió al juez actuar con responsabilidad y evitar que Aguirre Rivero sea puesto en libertad.

“Exigimos al juez que no debe dejar en libertad a Ángel Aguirre Rivero; tiene que permanecer en la cárcel el resto de su vida, porque nos ha hecho sufrir 12 años sin tener a nuestros hijos, sin saber dónde están”, afirmó.

Cada 26 de mes se realiza una manifestación en CDMX para exigir el esclarecimiento del caso de los 43 de Ayotzinapa; en septiembre se conmemora el 12 aniversario. ı Foto: Cuartoscuro

La madre de familia sostuvo que el entonces gobernador de Guerrero tenía conocimiento de lo que ocurría durante la noche en que desaparecieron los estudiantes y llamó a los jueces a aplicar justicia y evitar una eventual absolución.

Las declaraciones fueron realizadas mientras en el Estado de México se desarrollaba la segunda audiencia del exmandatario, quien enfrenta un proceso relacionado con la desaparición forzada de los normalistas.

Antes de la reanudación de la audiencia, Aguirre Rivero aseguró tener la “conciencia tranquila” y afirmó estar “en paz”.

En Chilpancingo, los familiares de los estudiantes desaparecidos reclamaron que las investigaciones no se limiten al exgobernador y alcancen a todos los funcionarios y actores políticos que pudieran tener responsabilidad o información sobre lo ocurrido con los normalistas.

Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43, demandó que tanto los autores intelectuales como los materiales sean castigados y que el proceso contra Aguirre Rivero no se convierta en una simulación.

“El día de hoy exigimos que los autores intelectuales y materiales sean castigados y que no sea una simulación como ha pasado muchas veces en los casos graves de violaciones a los derechos humanos”, sostuvo.

El representante de las familias expresó su expectativa de que el exgobernador sea vinculado a proceso y permanezca en prisión para responder por las acusaciones en su contra.

“Esperemos que el día de hoy sea vinculado y que esté en la cárcel, pague por el dolor y la desesperación que han sufrido los padres”, agregó.

Movilización de estudiantes, madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en la Ciudad de México, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

Los familiares también pidieron mantener abiertas las investigaciones contra otras figuras políticas que, desde su perspectiva, podrían aportar información relevante para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes.

A casi 12 años de los hechos ocurridos en Iguala, los padres y madres de los normalistas insistieron en que no aceptarán que el caso se cierre únicamente con la detención de algunos funcionarios y exigieron que las investigaciones lleguen hasta quienes tuvieron responsabilidad directa o conocimiento de lo ocurrido.

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MSL