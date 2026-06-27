SLP, la alianza complicada

Con la novedad de que el Partido Verde decidió no inscribir a la senadora Ruth González en el proceso en el que Morena aplicará una encuesta para definir al coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación que posteriormente será su candidato a la gubernatura de San Luis Potosí. Era casi un hecho, nos comentan, que el partido guinda la iba a sacar de todos modos de la jugada porque la legisladora, al ser esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo, se encuentra impedida por el estatuto morenista para tratar de buscar ese cargo. Sin embargo, Ruth es uno de los perfiles mejor posicionados en la entidad y al partido del tucán no le interesa en lo más mínimo ceder y entregar la plaza. Aunque todo parece indicar que por el momento tampoco romper con Morena en lo que respecta a la alianza electoral en la entidad. Arturo Escobar ha señalado como plazo para negociaciones el mes de enero del año que viene. Pero entre quienes conocen del tema prevén definiciones antes. Pendientes.