Bomberos de Hermosillo denuncian que un OXXO les negó la entrada; empresa responde la polémica

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Hermosillo denunciaron en redes sociales que les fue negado el acceso a una sucursal de OXXO cuando intentaban comprar agua, sueros y hielo para rehidratarse después de combatir un incendio.

La publicación generó una ola de reacciones entre usuarios, quienes cuestionaron el trato recibido por los rescatistas.

Tras la difusión del caso, la cadena de tiendas de conveniencia emitió un posicionamiento público en el que lamentó lo ocurrido, aseguró que la situación no representa sus valores y confirmó que ya sostuvo un diálogo con los bomberos para atender el incidente.

Heroico Cuerpo de Bomberos en imagen ilustrativa ı Foto: larazondemexico

¿Qué ocurrió en el Oxxo de Hermosillo?

Los hechos ocurrieron el pasado domingo alrededor de las 16:00 horas, cuando personal de la Estación Poniente acudió a una tienda OXXO, luego de participar en las labores para sofocar un incendio registrado en una bodega sobre el bulevar García Morales.

De acuerdo con el oficial Alfonso Espinoza, los elementos buscaban adquirir agua, sueros, hielo para rellenar sus contenedores y un pastel para celebrar a uno de sus compañeros después de concluir el servicio.

Sin embargo, relató que el personal del establecimiento les pidió primero sacudirse las botas debido a que venían de atender la emergencia. Aunque los bomberos cumplieron con esa indicación, posteriormente les informaron que no podían ingresar al local.

A través de redes sociales, Espinoza compartió lo sucedido y explicó que la intención era rehidratar al equipo tras varias horas de trabajo bajo altas temperaturas.

“Queríamos agua y sueros y nos negaron la entrada”, escribió el oficial en su publicación.

Posteriormente, en declaraciones a medios locales, señaló que la situación le generó un sentimiento de discriminación, principalmente porque algunos de sus compañeros presentaban mayor cansancio y deshidratación después de combatir el incendio.

El elemento explicó que decidieron retirarse del lugar sin confrontar al trabajador de la tienda y aprovechó para hacer un llamado a fomentar la empatía hacia quienes diariamente prestan servicios de emergencia a la población.

La publicación rápidamente se viralizó y generó comentarios de apoyo hacia los bomberos.

BOMBERO PIDE EMPATÍA



Alfonso Espinoza denunció que él y sus compañeros no pudieron ingresar a un @Tiendas_OXXO por llevar el uniforme sucio. Asegura que la empresa no se ha comunicado con ellos.#Hermosillo #Bomberos #VorticeNoticias pic.twitter.com/oYnhH8UK15 — Vórtice Noticias Tamaulipas (@VorticeNewsTam) June 30, 2026

Oxxo responde

Ante la controversia, OXXO difundió un mensaje desde su cuenta oficial en el que lamentó lo sucedido y afirmó que el incidente no corresponde con los principios de la empresa.

“La situación no refleja nuestros valores y trabajamos para evitar que se repita”, expresó la cadena comercial.

Además, la empresa reconoció la labor que realiza el Cuerpo de Bomberos de Hermosillo y confirmó que sostuvo una reunión con la corporación para dialogar sobre lo ocurrido.

“Agradecemos su apertura y reconocemos la invaluable labor que realizan todos los días”, señaló OXXO, al reiterar su compromiso con las comunidades donde mantiene operaciones.

Lamentamos lo ocurrido. Esta situación no refleja nuestros valores y trabajamos para evitar que se repita.



Reconocemos la labor del Cuerpo de Bomberos de Hermosillo y dialogaremos con ellos sobre lo sucedido.



Reiteramos nuestro compromiso con las comunidades donde operamos. — Tiendas OXXO (@Tiendas_OXXO) June 29, 2026

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LMCT